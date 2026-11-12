Exigen Abogados a Cabildo de Culiacán reconocer vencimiento de licencia de Gámez y avisar a Congreso

Abogados de Sinaloa solicitaron al Ayuntamiento de Culiacán que reconozca el vencimiento de la licencia concedida al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y convoque a una sesión de Cabildo para determinar la situación de la Presidencia Municipal y dar intervención al Congreso del Estado.

La solicitud fue presentada este jueves por la Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa en el Palacio Municipal.

“Hace más de seis meses pidió una licencia y aquí se está violentando desde luego el 148, es decir, los actos que se deriven a partir de que dio vencimiento esta licencia, pues están en duda porque la ilegalidad los arropa”, expresó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.

Julio César Alvarado Andrade, vicepresidente Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados explicó que el artículo 119 de la Constitución Política de Sinaloa establece que los alcaldes pueden solicitar licencia por 10 días o más, mientras que el artículo 148 fija un límite de seis meses.

“Si el Alcalde no vino aquí después de los 10 días al onceavo día, pues se entiende prorrogado, por supuesto esa licencia, pero hay un límite y es la que marca el artículo 148 de la Constitución”, sustentó.

consideró que los actos realizados por la Alcaldesa provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, después del vencimiento de ese plazo podrían quedar sujetos a controversias jurídicas, debido a que, desde su interpretación, también habrían concluido las facultades derivadas de la licencia temporal.

“Los actos de la presidenta municipal después del 31 de octubre, fecha en la que se cumplieron los seis meses, están investidos de ilegalidad”, expresó.

Ante esta situación, los abogados plantearon que el Cabildo debe convocar a una sesión para determinar lo conducente y, en su caso, declarar vacante la Presidencia Municipal para que el Congreso del Estado resuelva quién debe ocupar el cargo.

Beltrán Verduzco aclaró que su petición no busca impedir que Ramos Villarreal continúe al frente del Ayuntamiento, sino que su eventual designación se realice conforme al procedimiento constitucional.

“No estamos en contra de quien se designe, estamos en contra de que se violente la Constitución”, manifestó.

Advirtió que la situación podría poner en entredicho convenios, acuerdos, decretos y otros actos administrativos realizados por el Ayuntamiento después del vencimiento de la licencia, al considerar que podrían ser objeto de impugnaciones.

También cuestionó que las autoridades municipales argumenten que existe un reglamento que permite mantener la suplencia, pues sostuvo que ninguna disposición municipal puede estar por encima de la Constitución estatal.

Al respecto, Alvarado Andrade explicó que existe un orden de supremacía normativa en el que primero se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después las constituciones estatales y posteriormente las leyes y reglamentos.

“Si esas leyes o reglamentos disponen condiciones contrarias a lo que dice la Constitución, es violatoria”, sostuvo.