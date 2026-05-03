Exigen abogados salida definitiva de Rocha Moya ante orden de extradición en EU

Tras la solicitud de licencia temporal de Rubén Rocha Moya como Gobernador de Sinaloa y una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por EU, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, compartió que no quiere que vuelva Rocha Moya.

“No queremos que el Gobernador regrese. Queremos que esa temporalidad se traduzca en algo definitivo”, compartió Beltrán Verduzco.

De acuerdo con la Alianza Mexicana de Abogados, la debacle de Rocha Moya no es reciente.

El presidente recordó que desde la campaña de 2021, el ahora mandatario con licencia reconoció vínculos con poderes fácticos.

“Manifestamos en ese entonces que el Gobernador le estaba vendiendo el alma al diablo y con ella nos iba a arrastrar a todos los sinaloenses. Y así fue”, señaló.

Vínculo la relación con la ola de violencia que estalló el pasado 9 de septiembre y que está por cumplir 21 meses de desastre ininterrumpido.

El representante de la Alianza Mexicana compartió que la situación jurídica de Rocha Moya se agravó tras el asesinato de Héctor Melecio Cuén Ojeda y la detención de “El Mayo” Zambada.

También informó que la Fiscalía General de la República calificó como un montaje la versión inicial de los hechos ofrecida por las autoridades estatales, lo que encendió las alarmas internacionales.

Señalo que a diferencia de las instituciones mexicanas, a las que se acusa de arropar al mandatario, la Fiscalía del Distrito de Nueva York presentó elementos suficientes ante un Gran Jurado, logrando la orden de detención.

Según Beltrán Verduzco, Rocha Moya carece actualmente de inmunidad procesal tras su separación del cargo, por lo que el Gobierno Federal debería proceder con los protocolos de extradición de manera inmediata.

La exigencia de la sociedad civil es que el nuevo perfil no debe tener relación alguna con Rubén Rocha Moya.

“Si siguen las mismas personas, no vamos a poder reconstruir Sinaloa”, advirtió.

De igual manera advirtió sobre la inestabilidad y la ingobernabilidad que impera actualmente con servidores públicos que se encuentran libres y sin alineación política clara tras la caída del titular del Ejecutivo.

La Alianza Mexicana de Abogados exigió finalmente a la Presidenta de la República que deje de meter las manos por el gobernador con licencia y respete los conductos diplomáticos para que rinda cuentas ante la justicia internacional.