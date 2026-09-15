Exigen activar Alerta de Violencia de Género en Escuinapa ante aumento de asesinatos de mujeres

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa, Irma Moreno Ovalles, exigió al Gobierno estatal solicitar a la Federación la activación de la Alerta de Violencia de Género para Escuinapa, al señalar que la violencia contra las mujeres en ese municipio se ha agravado en los últimos meses.

Durante su posicionamiento, la Legisladora afirmó que entre junio y septiembre de este año han sido asesinadas 16 mujeres en Escuinapa, cifra que, de acuerdo con sus datos, representa un incremento del 300 por ciento respecto a los casos registrados entre 2022 y 2025.

Moreno Ovalles sostuvo que la situación debe ser atendida como una emergencia y cuestionó la respuesta de las autoridades, particularmente la presencia y acciones de la Secretaría de las Mujeres en ese municipio.

La Diputada planteó que, de activarse la alerta, se implementen medidas específicas como la instalación de un refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, además de reforzar la atención psicológica y jurídica, el seguimiento a las denuncias y las medidas de protección para quienes se encuentren bajo amenaza.

También señaló que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en el estado y afirmó que Sinaloa está por alcanzar 91 feminicidios durante 2026, además de contabilizar 15 mujeres asesinadas en septiembre. Estos datos fueron expuestos por la Legisladora durante su intervención.

La Coordinadora priista también cuestionó que se mantuvieran los festejos patrios en Escuinapa, luego de que el alcalde había señalado previamente que no existían condiciones para realizar las celebraciones debido a la situación de seguridad.

“No se puede maquillar el dolor de un municipio con música y espectáculo. Mientras algunas autoridades quieren transmitir una imagen de normalidad, en Escuinapa hay familias enterrando a sus mujeres”, sentenció.

Moreno Ovalles insistió en que las autoridades deben implementar acciones de prevención y protección para evitar que continúen aumentando los casos de violencia contra las mujeres.

“No quiero volver a esta tribuna para decir que ya no fueron 16 mujeres asesinadas, sino 17 o 18. Lo que exigimos es que el Gobierno actúe hoy para evitar una víctima más. Escuinapa ya esperó demasiado”, concluyó.