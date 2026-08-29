$!Exigen colectivos de Sinaloa diálogo con Graciela Domínguez y una agenda común contra la violencia

“Lo mínimo que esperamos es que Graciela se siente con los colectivos, que se haga realidad el discurso de que está accesible”, señalaron.

Informaron que el lunes entregarán una solicitud formal de reunión a la Gobernadora interina y que trabajan en un pliego petitorio que pretende reunir las demandas de colectivos de todo el estado.

Durante una manifestación realizada este sábado en Palacio de Gobierno, de manera simultánea con acciones en Mazatlán y Los Mochis, integrantes de distintos colectivos señalaron que el cambio de administración no debe significar comenzar nuevamente los trabajos que han realizado durante los últimos años.

Colectivos de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis exigieron a la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, abrir un diálogo con las organizaciones sociales y construir una agenda común para atender la violencia y las problemáticas que enfrentan en Sinaloa.

Los manifestantes explicaron que la intención es que a la reunión puedan incorporarse organizaciones de distintas regiones, incluso aquellas que no participaron en la protesta de este sábado.

“Pretendemos cocrear agenda, a pesar de que tenga un año la mujer en el puesto”, expusieron.

Además, señalaron que durante los últimos dos años colectivos de distintas causas han mantenido actividades de búsqueda, acompañamiento, defensa del territorio y denuncia de la violencia, mientras la situación de seguridad continúa afectando a diferentes municipios.

Consideraron que el incremento de hechos violentos en el sur de Sinaloa también debe servir como un recordatorio de que la violencia ya se había normalizado en otras zonas del estado.

“No es competencia a ver quién está sufriendo más; al contrario, ese es el momento ideal para formar redes interestatales”, expresaron.

El pliego petitorio, dijeron, incluirá demandas de colectivos ambientales, sociales, de madres buscadoras y otros grupos organizados.

“Todas son importantes y a todas les den la relevancia necesaria”.

También pidieron que los acuerdos que puedan alcanzarse con la actual administración no desaparezcan cuando termine el periodo de Domínguez Nava.

Plantearon que se establezca una agenda de trabajo permanente con los colectivos para que las siguientes administraciones den continuidad a los compromisos.

“Hay que crear una agenda, crear una forma de trabajo con las colectivas, que esto sea constante y la siguiente persona que venga en el poder, oye, ¿sabes qué? Está eso”, señalaron.

Durante la protesta también lanzaron críticas a funcionarios, diputados y personas que buscan cargos públicos, a quienes acusaron de acercarse a las causas sociales por intereses electorales.

Advirtieron que serán críticos y vigilarán las acciones de quienes participen en el proceso electoral.

“Que no crean que no sabemos lo que hacen”, expresaron.

Entre las demandas que contemplan incluir en el documento también se encuentra la protección a periodistas, por lo que hicieron un llamado al gremio periodístico a sumarse a la discusión del pliego petitorio.

Los colectivos señalaron que la intención es que el documento se construya de manera conjunta y con participación de organizaciones de distintas partes de Sinaloa, antes de presentarlo formalmente al Gobierno del Estado.