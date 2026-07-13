$!Exigen desplazados y pepenadores atención urgente en Palacio de Gobierno

Un grupo de ciudadanos provenientes del sector Bicentenario, Montesierra y el Basurón Municipal de Culiacán se concentró en las instalaciones del Palacio de Gobierno para denunciar el abandono institucional, falta de apoyos para pepenadores y personas desplazadas por la violencia. Los manifestantes reclamaron desde las 09:00 horas que, a pesar de los censos realizados por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, las autoridades estatales no han dado seguimiento a las necesidades básicas de quienes han tenido que abandonar sus hogares en zonas como Tepuche y Caminaguato debido a la inseguridad.

Esmeralda Patricia Quiñones Terán, de la ampliación Bicentenario del basurón, explicó que las familias se han asentado en terrenos irregulares buscando una oportunidad de vida, pero se enfrentan a la falta de servicios y de seguridad jurídica. “Venimos de ampliación Bicentenario del basurón por el tema desplazados y de las personas vulnerables que la están pasando mal en el basurón”, informó Quiñones Terán. Uno de los puntos centrales de la protesta es la severa crisis económica que atraviesa el sector norte de la ciudad, específicamente en el basurón.

Se reportó que la actividad de aproximadamente 400 pepenadores se encuentra paralizada debido a que las empresas recolectoras y chatarreras están quebrando, lo que ha dejado a cientos de trabajadores sin su única fuente de ingresos. Los manifestantes denunciaron una distribución inequitativa de los programas sociales y explicaron que, mientras otros sectores han recibido apoyos económicos emergentes, los trabajadores del basurón han sido excluidos. Incluso, señalaron presuntas irregularidades donde los apoyos gubernamentales terminan en manos de empleados del propio estado en lugar de llegar a la población con mayor carencia.