Exigen elección sin reelección de síndicos municipales de Culiacán

Juan Jacobo de la Cruz, dirigente de la Unión de Solicitantes Emiliano Zapata, exigió que se respete la convocatoria para la elección de síndicos en Culiacán y se impida la reelección inmediata de los actuales funcionarios, cuyo periodo concluye a mediados de marzo.

El líder social señaló que algunos síndicos buscan ampliar su mandato hasta 2027 para empatar el proceso con elecciones constitucionales, lo cual, dijo, contraviene lo establecido en la convocatoria vigente.

Afirmó que el documento define claramente el inicio y término de funciones, por lo que pidió a regidores, autoridades municipales y responsables del proceso respetar los tiempos establecidos.

“A los síndicos se les acaba su periodo, ahora a mediados de marzo y van para afuera. Aquí no hay de que quieren seguirle hasta el 2027 para que les empaten las elecciones del 2027 con las constitucionales. Son dos casos muy diferentes”, expresó.

De acuerdo con el Gobierno municipal, el periodo vigente comprende del 27 de marzo de 2023 al 26 de marzo del 2026.

De la Cruz denunció además un presunto uso de recursos públicos para favorecer a quienes buscan mantenerse en el puesto, como vehículos oficiales, gasolina y presupuesto de sindicaturas para entregar apoyos a la población.

Sostuvo que esta situación genera ventaja para los actuales funcionarios frente a nuevos aspirantes, quienes deben financiar sus actividades con recursos propios, lo que provoca condiciones desiguales en el proceso.

“¿Eso qué es? Porque no hay piso parejo, hay mucha ventaja y mucha desventaja para los que están aspirando y están iniciando porque todo el gasto es de su bolsillo mientras. Ellos [los síndicos] lo están gastando, pero del recurso y presupuesto del Ayuntamiento para la sindicatura”, acusó.

El dirigente propuso que, si los síndicos desean participar nuevamente, lo hagan después de dejar pasar un periodo, a fin de garantizar equidad y evitar señalamientos.

También rechazó que la violencia sea argumento para suspender elecciones, pues situaciones similares se registraron en procesos anteriores sin que se detuviera la renovación de autoridades.

“La violencia también estuvo en el proceso cuando se eligieron los actuales... Ciertos grupos estuvieron actuando de esa forma. ¿Y qué pasó? El Ayuntamiento los volvió a dejar porque no hubo nadie más que se registró”.

“Si hay en alguna sindicatura algo como lo que estoy señalando, pues simplemente que tome sus facultades el municipio... el Ayuntamiento nombre un nuevo síndico entre las personalidades del mismo ayuntamiento, de la misma sindicatura, pero que mande un nuevo síndico. No sea el mismo”.

Planteó, además, dos opciones: convocar a elecciones en los tiempos normales sin reelección, o designar síndicos interinos nombrados por el municipio en caso de que no se realice el proceso electoral.

Explicó que estos funcionarios provisionales podrían ser trabajadores municipales o personas con experiencia en las sindicaturas, lo que incluso representaría un ahorro presupuestal para el ayuntamiento.

El dirigente indicó que aspirantes de distintas sindicaturas, entre ellas Imala y Tepuche, se manifestaron para exigir que se emita la convocatoria en los próximos días y que participen las 17 sindicaturas del municipio.

Reiteró que su principal demanda es que haya elección, sin reelección inmediata, y con condiciones equitativas para todos los aspirantes.