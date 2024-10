Los integrantes del Movimiento Democrático Estudiantil, conformado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, exigieron el regreso a clases luego de efectuarse el paro de labores este lunes, por tiempo indefinido.

Esta medida tomada por el Encargado de Despacho de Rectoría, Candelario Ortiz Bueno el pasado viernes, señalan, afecta a la comunidad universitaria al violar su derecho constitucional a la educación.

Como respuesta a la decisión, indicó Francisco Perez, estudiante de la facultad de Psicología e integrante del movimiento anunció que se concentrarán en una manifestación pacífica a las 11:00 horas en la Torre de Rectoría.

“Consideramos que el paro de labores es injustificado, pues solo debería ser convocado por causas verdaderamente graves que afecten el funcionamiento de la universidad, no por la separación de un funcionario involucrado en procesos legales. Además, esta decisión debe ser discutida y aprobada por el H. Consejo Universitario y propuesta por autoridad con las facultades legales para hacerlo”.

“Sostenemos que este paro indefinido no es más que una imposición autoritaria, una maniobra desesperada que ignora por completo las necesidades educativas de los estudiantes y prioriza los intereses políticos y económicos de un pequeño grupo de funcionarios universitarios que se han beneficiado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El sentir de la comunidad universitaria es claro: exigimos el regreso a clases”, comunicaron.

Acusaron que, directivos de la casa de estudios citaron a alumnos para iniciar un proceso de información sobre la situación en la universidad.

“Nos ha llegado información de que distintas autoridades universitarias han intentado amedrentarlos, por ejemplo Wenceslao Plata quien es vicerrector de la UAS citó a estudiantes a aulas de clases, no para que les impartan clases, sino para hablarles de la pseudoautonomía de la UAS”, apuntó Francisco Pérez.

Asimismo, el estudiante de la Facultad de Psicología en Culiacán, Marco Urbina criticó que el paro afecta sobre todo a la comunidad foránea, como en su caso, ya que seguirán gastando su recurso económico en hospedaje y alimentación.

“Una universidad autónoma, una universidad que se supone que es para la gente, no puede permitirse jugar con los recursos económicos de los estudiantes de esa manera, no puedes tener una comunidad de foráneos y una comunidad que se esfuerza que sus padres ayudan a mantener a sus estudiantes y simplemente tirarlo a la basura. Esta gente va a seguir gastando en hospedaje, en comida, va a estar gastando en sus habitaciones para no estudiar para no recibir la educación”, aseveró.

Destacó que en la comunidad universitaria vislumbran se arrastre con los plazos de los procesos de titulación.

“Estamos hablando de que algunos compañeros de otras facultades que están en proceso de tesis, directamente los profesores, ya con este paro pues están viendo si se alarga un semestre más, o si arrastran los procesos de titulación un semestre más”.

Anunciaron, además, que enviarían una solicitud a Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación contra Candelario Ortiz Bueno al asumir un cargo de forma ilegítima, que incurren en lo que marca la Ley Orgánica de la UAS sobre cómo suplir o sustituir la ausencia de un Rector en funciones.

“Con esta solicitud le pedimos la inhabilitación del cargo del funcionario en mención”, manifestó el estudiante de Derecho, Oscar Mata.

“Le solicitamos tome en cuenta el artículo tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que dentro sus facultades conduzca una investigación sobre dichas violaciones que ponen en peligro los recursos de miles de estudiantes y trabajadores, también por la falta de validez de la firma que se plasmará en varios documentos como títulos profesionales”, subrayó.

El paro de labores fue anunciado el pasado viernes por Candelario Ortiz Bueno, quien horas antes habría asumido el puesto de Encargado de Despacho de Rectoría de la casa de estudios, luego de que Robespierre Lizárraga Otero fuese separado del cargo por un juez de control local como medida cautelar aplicada dentro de un juicio por presunto abuso de autoridad.

En su comunicado, Ortiz Bueno acusó que desde hace un año y medio la institución y su comunidad ha sido víctima de persecución política por los tres poderes del Estado.