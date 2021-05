$!Exigen habitantes de Costa Rica y Culiacán apoyo para adquirir terreno para vivienda

“Cuando nosotros planteamos el problema, la gente del SeVive, notificó que podíamos estar en este lugar, pero nunca ocupar el lugar, porque ese terreno le pertenece al parque industrial, nosotros no hemos roto esos acuerdos que se hicieron con Gobierno del estado, pero hoy hay personas que optaron por meterse al terreno, empezando a hacer venta, escritura, venta de cartas y posesión, por lo que pedimos nos den solución a este problema, y se nos permita adquirir un terreno ahí”, señaló Juárez Cuadraz.

Señaló que con la cuestión política presumen que les darán atención, pero pidiendo respalden a tal candidato apoyándolos en su campaña, acción con la que no están de acuerdo, porque no quieren hacer de su lucha un acto político.

“Aquí no estamos buscando tintes políticos, queremos soluciones, nosotros nunca hemos entrado al terreno, para que no se rompieran los acuerdos, pero hubo quienes se metieron, y ahora a esos los están beneficiando, y a nosotros nos están dejando fuera, y no es justo, siendo beneficiados por el director del Sevive”, indicó Juárez Cuadraz.

Detalló que son más de 200 familias las que están requiriendo el apoyo para hacerse de un terreno, la mayoría gente que trabaja en el campo, amas de casa, entre otros.

“Nosotros no estamos opuestos a que atiendan también el problema de la gente que se metió e invadió el terreno, pero pedimos que hagan un estudio socioeconómico y busquen a la gente que realmente lo necesita, porque ahí hay gente que solo quiere hacer negocio, por eso estamos con la incertidumbre de que la gente que se metió se vaya a quedar ahí, y nosotros los que sí hemos cumplido, nos quedemos afuera”, destacó Juárez Cuadraz.