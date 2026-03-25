$!Exigen intervención urgente tras toma de la CEDH Sinaloa

En el documento, la Federación expresó su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos el 23 de marzo, cuando las oficinas del organismo fueron ocupadas de forma violenta, lo que ha impedido el acceso a usuarios y restringido las labores del personal.

A dos días de la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que exige la intervención inmediata de las autoridades para restablecer el funcionamiento del organismo.





Advirtió que la situación ha generado un entorno de tensión que pone en riesgo la integridad de quienes se encuentran en el lugar, así como la continuidad de un servicio público esencial para la defensa de los derechos humanos.

La organización señaló que la paralización de la Comisión afecta directamente a víctimas y personas que buscan orientación o acompañamiento, al tiempo que debilita el acceso a la justicia.

También alertó sobre el riesgo que enfrentan los expedientes, archivos y datos sensibles resguardados por la institución, cuya posible pérdida o exposición podría causar daños irreparables.

En ese contexto, subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, autonomía y funcionamiento de los organismos de derechos humanos.

Por ello, hizo un llamado urgente a las autoridades de Sinaloa para que actúen de manera inmediata, coordinada y eficaz, a fin de restablecer la legalidad y las condiciones de operación de la Comisión.

Hasta el momento, y tras dos días de la ocupación, no se ha registrado una intervención efectiva por parte de las autoridades para resolver la situación.