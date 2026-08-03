Exigen investigar a funcionarias del Registro Civil de Sinaloa tras trabas para registrar a hija de matrimonio igualitario

Activistas de la diversidad sexual se manifestaron este lunes en la Unidad de Servicios Estatales para exigir una investigación contra funcionarios del Registro Civil de Sinaloa, luego de que una pareja de mujeres casadas enfrentara obstáculos para registrar a su hija recién nacida en Mazatlán.

La activista Nio Sainz, integrante de la colectiva Flores de Bugambilia y ex Diputada local suplente por acción afirmativa, explicó que, aunque la menor ya cuenta con su acta de nacimiento, el registro solo se concretó tras la presión ejercida por organizaciones civiles, el acompañamiento institucional y la difusión pública del caso.

“Es un retroceso para los derechos del matrimonio igualitario”, expresó al recordar que el primer intento de registro, realizado el 17 de julio en una oficialía del Registro Civil de Mazatlán, fue rechazado.

De acuerdo con la activista, a la pareja se le solicitaron requisitos que no se exigen a matrimonios heterosexuales, como presentar un expediente de fertilización asistida, además de sugerirles que únicamente una de las madres registrara a la recién nacida.

Las madres rechazaron esa propuesta al considerar que ambas tienen los mismos derechos al estar legalmente casadas y que la filiación de la menor debe reconocerse dentro del matrimonio.

Sainz señaló que, tras recibir asesoría de activistas de distintos estados y de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, realizaron un segundo intento para registrar a la niña el 23 de julio.

Sin embargo, afirmó que nuevamente encontraron resistencia por instrucciones de la directora general del Registro Civil, Margarita Villaescusa.

Aunque finalmente el trámite fue resuelto y la menor obtuvo su acta de nacimiento, las colectivas sostienen que ello ocurrió únicamente después de la movilización y la presión social.

Por ello, durante la protesta entregaron un posicionamiento dirigido a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, en el que solicitan investigar la actuación de las funcionarias involucradas y determinar posibles responsabilidades por presuntos actos de discriminación.

Las organizaciones también pidieron fortalecer la jefatura de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de las Mujeres, al considerar que brinda acompañamiento en casos donde personas de la comunidad LGBT+ enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos.

La movilización realizada en Culiacán formó parte de una jornada coordinada con manifestaciones espejo convocadas simultáneamente en Mazatlán y Los Mochis, con el propósito de visibilizar el caso y exigir que situaciones similares no vuelvan a repetirse en el Registro Civil de Sinaloa.