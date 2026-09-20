$!Exigen jubilados de CFE a Sheinbaum proteger sus prestaciones

CULIACÁN._ La Alianza de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa entregó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una solicitud por escrito para sostener una audiencia con el objetivo de proteger sus prestaciones.
A su arribo este domingo a la Novena Zona Aérea Militar en Culiacán, un grupo de dicha organización interceptó a la Mandataria y entregó la solicitud.
El objetivo, señalaron los integrantes, es corregir una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de México, que estableció un límite a las pensiones de trabajadores en esa dependencia, así como de Pemex.
“Además de todos los jubilados, está afectando la certeza jurídica, los derechos humanos, las violaciones al artículo 1 y 14 constitucional”, declaró Luis Humberto Soto Cota, uno de los manifestantes.
“Detrás de cada ciudadano está un jubilado, está una familia que depende de un patrimonio que hemos adquirido, por eso vamos a seguir luchando hasta lograr que se reforme el artículo 127 constitucional”, añadió.