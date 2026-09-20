Culiacán
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Manifestación

Exigen jubilados de CFE a Sheinbaum proteger sus prestaciones

Integrantes de la Alianza de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa entregaron su solicitud a la Presidenta a su llegada a Culiacán este domingo
Humberto Quintero |
20/09/2026 13:18
20/09/2026 13:18

CULIACÁN._ La Alianza de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa entregó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una solicitud por escrito para sostener una audiencia con el objetivo de proteger sus prestaciones.

A su arribo este domingo a la Novena Zona Aérea Militar en Culiacán, un grupo de dicha organización interceptó a la Mandataria y entregó la solicitud.

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El objetivo, señalaron los integrantes, es corregir una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de México, que estableció un límite a las pensiones de trabajadores en esa dependencia, así como de Pemex.

“Además de todos los jubilados, está afectando la certeza jurídica, los derechos humanos, las violaciones al artículo 1 y 14 constitucional”, declaró Luis Humberto Soto Cota, uno de los manifestantes.

“Detrás de cada ciudadano está un jubilado, está una familia que depende de un patrimonio que hemos adquirido, por eso vamos a seguir luchando hasta lograr que se reforme el artículo 127 constitucional”, añadió.

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