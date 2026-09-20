$!Exigen jubilados de CFE a Sheinbaum proteger sus prestaciones

A su arribo este domingo a la Novena Zona Aérea Militar en Culiacán, un grupo de dicha organización interceptó a la Mandataria y entregó la solicitud.

CULIACÁN._ La Alianza de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa entregó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una solicitud por escrito para sostener una audiencia con el objetivo de proteger sus prestaciones.

El objetivo, señalaron los integrantes, es corregir una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de México, que estableció un límite a las pensiones de trabajadores en esa dependencia, así como de Pemex.

“Además de todos los jubilados, está afectando la certeza jurídica, los derechos humanos, las violaciones al artículo 1 y 14 constitucional”, declaró Luis Humberto Soto Cota, uno de los manifestantes.

“Detrás de cada ciudadano está un jubilado, está una familia que depende de un patrimonio que hemos adquirido, por eso vamos a seguir luchando hasta lograr que se reforme el artículo 127 constitucional”, añadió.