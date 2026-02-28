$!Exigen jubilados de la UAS transparencia y fin a un manejo opaco de los recursos durante visita de Sheinbaum

“Aparte que es lesivo el descuento, hay un manejo secreto no transparente de ese recurso”, compartió Arias Suárez.

Heriberto Arias Suárez, coordinador del Frente de Defensa, señaló que la movilización busca atraer la atención de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gira por la entidad, para exponer la problemática que atraviesan tras la implementación de ‘La Reingeniería’ en la UAS.

Con el objetivo de hacer visible su lucha, integrantes del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron este sábado para denunciar lo que califican como un manejo opaco de los recursos universitarios y descuentos a sus pensiones.

De acuerdo con los manifestantes, esta medida ha vulnerado su derecho adquirido a la jubilación dinámica, traduciéndose en descuentos directos del 20 por ciento en sus pagos.

El contingente, conformado por aproximadamente 50 personas que arribaron al lugar en dos camiones desde temprana hora, cuestionó la falta de claridad en el uso del dinero retenido a los trabajadores retirados.

Roberto Arias enfatizó que existe un mal manejo y falta transparencia de recursos.

A pesar de las condiciones climáticas, los jubilados permanecieron firmes con pancartas en mano, esperando que su demanda llegue a oídos de la mandataria federal.

“Hemos estado aquí aguantando el sol, pero firmes con la intención de que se conozca nuestra demanda”, expresó.

También señalo el coordinador, que ya han realizado gestiones previas y enviado documentos directamente a la Presidencia de la República.

El Frente de Defensa advirtió que, aunque mantienen a salvo sus derechos para proceder legalmente por la vía de la demanda, la movilización social seguirá siendo su principal herramienta de presión.

“Creemos que la movilización de los jubilados tiene que mantenerse”, concluyó

Al finalizar reiteró que no cesarán en su exigencia de que se respete la integridad de sus pensiones y se rinda cuentas sobre el destino de los millonarios recursos descontados.