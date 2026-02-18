Exigen jubilados del Ayuntamiento pago de prima pendiente en Cabildo Abierto en Culiacancito

Un grupo de trabajadores jubilados acudió al Cabildo Abierto realizado en la sindicatura de Culiacancito este miércoles para exigir al Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil el pago de la prima de jubilación que, aseguran, se les adeuda desde hace años, sin que hasta ahora autoridades municipales atiendan sus demandas.

Vladimir Cebreros, uno de los manifestantes, explicó que la exigencia responde al incumplimiento de un derecho laboral establecido en el contrato colectivo, el cual establece que la prima debe pagarse inmediatamente después de que el trabajador obtiene su certificación de jubilación.

“Estamos reclamando el pago de nuestra prima de jubilación, que pues aquí los compañeros que nos están acompañando, pues ya tienen varios años existiendo ese derecho, el cual ha sido prácticamente olvidado, no ha sido atendido por ninguna autoridad municipal”, subrayó.

Señaló que existen casos de adeudos desde 2022 y otros con retrasos de entre uno y cuatro años y que el rezago afecta a cerca de 200 trabajadores.

De acuerdo con los inconformes, la prestación corresponde a 300 días de salario íntegro, lo que representa montos superiores a los 250 mil pesos por trabajador.

Sin embargo, aseguran que las autoridades han argumentado falta de recursos y problemas financieros como justificación para no cubrir los pagos.

“Hay un rezago de cerca de 200 personas, las que están, las que tienen, que no les pagan ese derecho de la prima”.

“El contrato colectivo dice que inmediatamente cuando tú te jubiles y te dan tu constancia o certificación de jubilación, se debe de pagar, pero las administraciones dicen porque hay un rezago, que porque no hay dinero, que las finanzas pues no han no han sido beneficiadas, que la recaudación. Entonces, son los pretextos que ellos ponen para no hacer cumplir ese derecho”, señaló.

Los manifestantes también acusaron falta de respaldo del sindicato STASAC, al que señalaron de no defender los derechos laborales ni atender sus solicitudes, por lo que decidieron emprender una exigencia independiente ante el Ayuntamiento.

“... al final de cuentas no defiende los derechos del trabajador y por eso nosotros emprendimos esta búsqueda para que el presidente municipal nos atendiera y exigir a cuenta propia ese derecho”, reiteró.

Además, denunciaron que el retraso en los pagos afecta la economía de los jubilados y sus familias, e incluso señalaron que algunos extrabajadores han fallecido sin recibir la prestación.

Entre los casos mencionaron el de un exempleado con cáncer terminal que requiere el recurso para costear su tratamiento.

“... acudió a nosotros porque tiene cáncer, tiene un cáncer terminal y lo requiere para medicamentos y ni aún así, o sea, es una administración y es un presidente municipal totalmente insensible a los reclamos”, lamentó.

Los inconformes reiteraron que su única demanda es que se cumpla con el pago de la prima de jubilación conforme a lo establecido en la ley y el contrato colectivo vigente.