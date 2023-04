“Lo que se puede presumir es que fue un asesinato extrajudicial llevado a cabo por militares, porque fueron militares, no eran personas civiles vestidas de militar, era un operativo militar llevado a cabo así de manera directa por el ejército”, acusó Miguel Ángel García Leyva, asesor de La Oficina del Pueblo.

“Ahí no hubo ningún ni siquiera detenido, ningún civil, a la par de ello que la escena del crimen fue violentada, se borraron evidencias, no hubo una acción de levantamiento de casquillos, ellos señalan la condición al rendir el informe a la familia”, expuso el activista.

“Hay muchas pruebas que no fueron recabadas, y de alguna manera fueron levantados los casquillos para no dejar evidencia, ¿y quién los levantó? Esa es pregunta porque si los militares actuaron ahí, había casquillos, debería de haberlos”.

Osvaldo Medina González, hijo de Isidoro, explicó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual fue admitida e investigada, pero posteriormente turnada a la Fiscalía General de la República.

“Las autoridades no han querido seguir el caso, no pude hacer una denuncia ante la FGR porque creo que no tengo las pruebas suficientes para hacer la denuncia ante los soldados”, explicó.

“Ahora dicen que no fueron los soldados, presuntamente son civiles vestidos de soldados, y pues obvio que no porque duraron pues toda una semana en la colonia Hidalgo, acordonada toda una manzana, y es por eso que dicen que no puedo hacer la denuncia”.

De acuerdo con la narración de los activistas y el hijo de Isidoro, el adulto mayor de 81 años de edad recibió un disparo en el pecho el cual lo mató en el acto, ya que llegó sin vida al Hospital Regional del Issste “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, donde fue llevado por elementos militares.

Explicaron que los soldados intentaron ingresar a la casa por la puerta de atrás y no pudieron, luego reventaron el portón principal para entrar, esto quedó registrado en imágenes que les proporcionó la FGE, así como que Isidoro fue sacado del domicilio para ser llevado al hospital.

“La Fiscalía Estatal pues ellos mandan la carpeta de investigación y se las rechaza la FGR”, lamentó Medina González.

“¿Por qué? Porque dicen que también tienen un video donde son civiles y soldados donde hay un ‘agarre’, entonces ya mandaron a solicitar ese video que tienen los soldados, pero la FGR no se los ha mandado”.

Narraron que hasta tres días después de los hechos, llegaron al domicilio peritos de la FGE para realizar la diligencias, pero la casa estuvo resguardada una semana por elementos del ejército.

Hasta el momento no saben de qué calibre era el arma con la que le dispararon a Isidoro.

“No se sabe porque calibre no viene tampoco, ni en la autopsia, ni en la necropsia”, explicó.