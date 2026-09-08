$!Exigen madres de familia reparar instalaciones eléctricas tras muerte de mujer en escuela de Culiacán

A días de que una madre de familia muriera electrocutada en una escuela de Culiacán, padres y madres de familia exigieron a las autoridades atender de manera inmediata las instalaciones eléctricas del plantel, pues señalaron que persisten cables expuestos en el área donde ocurrió el accidente. Una madre de familia, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, señaló que las familias se encuentran preocupadas por la seguridad de sus hijos y cuestionó la falta de trabajos visibles en la escuela. “El tema que nos tiene reunidos aquí es que como padres de familia estamos muy preocupados por el bienestar de nuestros hijos y por nosotras mismas, porque somos madres de familia, padres de familia y vemos que no nos dan respuesta”, expresó. La madre afirmó que durante la semana las familias han acudido al plantel para verificar las condiciones de las instalaciones y, hasta este momento, no han observado trabajos de reparación.





“Si ustedes se dan cuenta y observan, no se ha realizado aparentemente nada, inclusive ahorita no nos han abierto las puertas”, dijo. Añadió que los cables expuestos no serían un problema reciente, pues de acuerdo con la valoración que realizaron un arquitecto y un ingeniero civil consultados por las familias, las instalaciones tendrían varios años en esas condiciones. “Me dicen que esto no es de cinco años, estos mínimos son de 15 años”, afirmó. La madre de familia también señaló que el riesgo eléctrico ya había sido advertido previamente a la dirección del plantel. Recordó que el año pasado una madre de familia de cuarto grado alertó a la directora sobre la existencia de cables pelados y el peligro que representaban para los alumnos. “El año pasado, una mamá de familia de cuarto año externó a la directora el tema de que había cables pelados y que podía ser muy peligroso para la escuela”, relató. Según la madre entrevistada, la directora habría respondido que atendería el problema y posteriormente informó a las familias que la situación ya había sido solucionada. “La directora comentó que ya se había arreglado ese tema, porque esos cables expuestos ya tienen años”, señaló. La madre de familia indicó que los alumnos permanecen sin clases desde el día en que ocurrió el accidente. Señaló que tampoco han recibido una estrategia clara de educación a distancia y que apenas el día anterior se les habría enviado una actividad. “Apenas el día de ayer enviaron un trabajito. Así, nada más, pero por una presión (de parte de los padres de familia)”, sostuvo.





