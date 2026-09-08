$!Exigen madres de familia reparar instalaciones eléctricas tras muerte de mujer en escuela de Culiacán

A días de que una madre de familia muriera electrocutada en una escuela de Culiacán, padres y madres de familia exigieron a las autoridades atender de manera inmediata las instalaciones eléctricas del plantel, pues señalaron que persisten cables expuestos en el área donde ocurrió el accidente.
Una madre de familia, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, señaló que las familias se encuentran preocupadas por la seguridad de sus hijos y cuestionó la falta de trabajos visibles en la escuela.
“El tema que nos tiene reunidos aquí es que como padres de familia estamos muy preocupados por el bienestar de nuestros hijos y por nosotras mismas, porque somos madres de familia, padres de familia y vemos que no nos dan respuesta”, expresó.
La madre afirmó que durante la semana las familias han acudido al plantel para verificar las condiciones de las instalaciones y, hasta este momento, no han observado trabajos de reparación.
“Si ustedes se dan cuenta y observan, no se ha realizado aparentemente nada, inclusive ahorita no nos han abierto las puertas”, dijo.
Añadió que los cables expuestos no serían un problema reciente, pues de acuerdo con la valoración que realizaron un arquitecto y un ingeniero civil consultados por las familias, las instalaciones tendrían varios años en esas condiciones.
“Me dicen que esto no es de cinco años, estos mínimos son de 15 años”, afirmó.
La madre de familia también señaló que el riesgo eléctrico ya había sido advertido previamente a la dirección del plantel.
Recordó que el año pasado una madre de familia de cuarto grado alertó a la directora sobre la existencia de cables pelados y el peligro que representaban para los alumnos.
“El año pasado, una mamá de familia de cuarto año externó a la directora el tema de que había cables pelados y que podía ser muy peligroso para la escuela”, relató.
Según la madre entrevistada, la directora habría respondido que atendería el problema y posteriormente informó a las familias que la situación ya había sido solucionada.
“La directora comentó que ya se había arreglado ese tema, porque esos cables expuestos ya tienen años”, señaló.
La madre de familia indicó que los alumnos permanecen sin clases desde el día en que ocurrió el accidente.
Señaló que tampoco han recibido una estrategia clara de educación a distancia y que apenas el día anterior se les habría enviado una actividad.
“Apenas el día de ayer enviaron un trabajito. Así, nada más, pero por una presión (de parte de los padres de familia)”, sostuvo.
Las familias señalaron que la suspensión de clases también representa un problema para quienes trabajan y deben buscar alternativas para cuidar a sus hijos.
“Es la base de los niños, venir a la escuela y todo es la rutina para ellos, pues es una rutina y los descontrolan totalmente”, manifestó.
La madre cuestionó además que las autoridades escolares no hayan atendido oportunamente los señalamientos realizados por las familias.
“¿Qué piensan aquí los directivos, los padres de la AF, que ya sabían de esto? ¿Por qué se callan tantas cosas? ¿Por qué no comentan en las reuniones, sabiendo que puede perjudicar a alguno de nuestros hijos?”, cuestionó.
Ante la incertidumbre sobre cuándo serán reparadas las instalaciones y cuándo podrán regresar los estudiantes, las familias exigieron que se esclarezcan responsabilidades por la muerte de la mujer.
“Más que nada, los padres de familia lo que queremos es justicia, justicia y que se finquen responsabilidades a los directivos, ya que ellos sabían perfectamente de que había problemas eléctricos”, manifestó.
“Esta muerte tan trágica que dejó un niño huérfano porque el niño no tiene ni papá”, expresó.
Pidió que las autoridades encargadas de investigar el caso actúen y que los responsables de la escuela den la cara a las familias.
“En lo personal, los padres de familia queremos justicia, que la Fiscalía por favor haga bien la investigación y la SEPyC también nos dé la cara”, demandó.
El 2 de septiembre, en la semana del regreso a clases después del periodo vacacional de verano, una madre de familia murió tras sufrir una descarga eléctrica al interior de una escuela primaria en la colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.
El incidente ocurrió en el plantel Teófilo Álvarez Borboa, cuando la mujer acudió para recoger a su hijo al término de sus clases y, al salir, pisó unos cables que estaban expuestos en el suelo.