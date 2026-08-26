Exigen maestros y padres de familia, una escuela digna para sus hijos

Padres de familia, directivos y maestros de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la colonia Unión Antorchista, se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán, para exigir una escuela digna para sus hijos, petición que llevan haciendo desde hace 12 años. Salvador Hernández, director de la escuela, manifestó que hace 12 años es que se fundó esta escuela, con la expectativa de que pronto se pudiera tener un edificio escolar, y debido a que la escuela se encuentra en un asentamiento irregular, es tiempo que aún el Ayuntamiento de Culiacán, no ha hecho la donación del terreno. “Ya pasaron 12 años, hemos sacado varias generaciones de niños que han tenido la ilusión de tener un aula, un edificio digno, porque es su derecho, así lo marca la constitución, tiempo suficiente para que las autoridades pongan su granito de arena para la regularización de este terreno y de la construcción propia de la escuela”, dijo.

Con pancartas, se manifestan alumnos, maestros de la Escuela Primaria Emiliano Zapata.

Hernández detalló, que actualmente están impartiendo clases en unidades móviles y estructuras adaptadas, las cuales, dijo, no son las adecuadas, contado con un deteriodo muy marcado, en donde incluso, un edificio improvisado de madera y lámina, ya colapsó una semana después de que los pequeños salieron de clases. “Nuestras aulas móviles no tienen la posibilidad de tener una conexión adecuada, lo que propicia que una sobrecarga de energía pueda causar un incendio, esto es algo que no podemos normalizar, son situaciones de riesgo extremas que nuestros niños están sufriendo, por no estar en un edificio adecuado para ellos”, dijo. En su mensaje, el director agradeció la SEPyC y a todos los que los han apoyado con lo que han podido, pero aquí la exigencia es que donen el terreno, por lo que piden al Ayuntamiento que haca su parte, y pase la donación del mismo, y así tener la certeza jurídica, y así poder construir, tener los apoyos para la infraestructura.

Salvador Hernández, director de la Escuela Emiliano Zapata.