$!Exigen máxima protección para Alma Rosa Rojo; ataque evidencia riesgo para buscadoras, advierten

La agresión contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina y su hija no puede quedar impune ni ser tratada como un hecho aislado, advirtió la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa, que exigió a las autoridades medidas urgentes de máxima protección para ambas y para las integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida.

En un pronunciamiento emitido este sábado, la Red demandó a las autoridades estatales garantizar de manera inmediata la seguridad de Rojo Medina y su hija, además de extender las medidas de protección a todas las integrantes del colectivo.

También exigió a la Fiscalía General del Estado investigar como una línea prioritaria si el ataque estuvo relacionado con la labor de búsqueda de personas desaparecidas que realiza Rojo Medina.

La organización señaló que las autoridades deben garantizar un acceso adecuado a la justicia y un enfoque especializado para esclarecer la agresión.

“Este caso no se sume a las estadísticas de impunidad”, reclamó la Red, al advertir que las personas buscadoras en Sinaloa desarrollan su labor en un contexto de amenazas y violencia.