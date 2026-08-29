$!Exigen máxima protección para Alma Rosa Rojo; ataque evidencia riesgo para buscadoras, advierten

La agresión contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina y su hija no puede quedar impune ni ser tratada como un hecho aislado, advirtió la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa, que exigió a las autoridades medidas urgentes de máxima protección para ambas y para las integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida.
En un pronunciamiento emitido este sábado, la Red demandó a las autoridades estatales garantizar de manera inmediata la seguridad de Rojo Medina y su hija, además de extender las medidas de protección a todas las integrantes del colectivo.
También exigió a la Fiscalía General del Estado investigar como una línea prioritaria si el ataque estuvo relacionado con la labor de búsqueda de personas desaparecidas que realiza Rojo Medina.
La organización señaló que las autoridades deben garantizar un acceso adecuado a la justicia y un enfoque especializado para esclarecer la agresión.
“Este caso no se sume a las estadísticas de impunidad”, reclamó la Red, al advertir que las personas buscadoras en Sinaloa desarrollan su labor en un contexto de amenazas y violencia.
La exigencia surge luego de que Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, y su hija, Yesenia Martínez, fueran heridas de bala alrededor de las 13:30 horas de este sábado en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán.
De acuerdo con información preliminar difundida por compañeras de búsqueda, ambas fueron atacadas directamente y posteriormente recibieron atención médica. Hasta el momento se reportan estables.
Para la Red, el ataque ocurre en un momento particularmente significativo, en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto.
La organización consideró que la agresión representa un riesgo máximo para las víctimas y para quienes integran colectivos de búsqueda, por lo que demandó que las autoridades no escatimen esfuerzos para garantizar su protección.
“¡Ya basta! ¡No más agresiones contra personas buscadoras y colectivos! ¡Ni una persona desaparecida más!”, sentenció.