$!Exigen OSC y CPC al Congreso de Sinaloa destrabar armonización de la Ley de Transparencia

A través de una solicitud formal dirigida a la diputada Arely Berenice Ruiz López, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, los colectivos ciudadanos demandaron una reunión de trabajo para dar seguimiento a una legislación que, paradójicamente, ha avanzado entre la falta de respuestas y la incertidumbre metodológica.

Bajo el reclamo de que el proceso se encuentra actualmente sin una ruta clara, organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa lanzaron un llamado urgente al Congreso del Estado para retomar la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A pesar de que el pasado 1 de junio se pactó con la Junta de Coordinación Política la instalación de una mesa de redacción conjunta tras previos silencios de la Comisión, el proceso parece haberse estancado.

Según el comunicado emitido por las organizaciones, aunque se han celebrado tres reuniones con la Dirección de Dictámenes, los resultados son nulos en cuanto a certeza jurídica y técnica, no hay un proyecto de dictamen entregado, no existe un calendario público y se carece de una metodología formal de trabajo.

Las organizaciones enfatizaron que la Comisión que encabeza la diputada Ruiz López es la instancia competente y obligada a conducir este proceso, promoviendo la participación real de especialistas y la ciudadanía.

La solicitud presentada da continuidad a los llamados para que la armonización se desarrolle mediante un proceso abierto, técnico, ordenado y verificable que incluya la publicación inmediata del proyecto de dictamen para su análisis técnico, la instalación formal de una mesa de redacción conjunta y la aprobación de una metodología de trabajo pública

También la definición de un calendario de actividades y la garantía de que las propuestas ciudadanas sean analizadas y, en su caso, incorporadas o rechazadas mediante una justificación expresa y fundada.

Finalmente, tanto el CPC como las OSC reiteraron su disposición de colaborar con el Poder Legislativo, siempre y cuando se respete el principio de máxima publicidad y se garantice una participación ciudadana efectiva que fortalezca la rendición de cuentas en el estado.