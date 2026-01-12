Exigen que comparecencia de nueva Secretaria de Transparencia incluya revisión a gestión anterior

A unos días de haber asumido el cargo como Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Angulo Cázarez deberá comparecer ante el Congreso del Estado en un contexto marcado por cuestionamientos al desempeño de la administración anterior, encabezada por María Guadalupe Ramírez Zepeda.

Sandra Angulo Cázarez asumió el cargo el pasado 6 de enero, después de polémicas encabezadas por su antecesora al ser señalada por gastos innecesario en viáticos que la orillaron a reintegrar 150 mil pesos al erario público.

Angulo Cázarez deberá comparecer ante el Congreso de Sinaloa esta semana sobre la administración de la dependencia en el marco del Cuarto Informe de labores del Ejecutivo, a pesar de que no estuvo en la dependencia en ese periodo.

Previo a esta comparecencia, Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, señaló que el hecho de que la ex funcionaria haya dejado el cargo no la exime de rendir cuentas sobre su gestión, particularmente en lo relacionado con el uso de recursos públicos y el funcionamiento interno de la dependencia.

“Si bien es cierto que María Guadalupe ya terminó, sí es importante que rinda cuentas. El hecho de que se haya regresado estos 150 mil pesos no culmina ahí; eso también es impunidad, porque no sabemos si el recurso salió de su bolsa o si salió de la propia Secretaría”, expresó.

León Fontes advirtió que la devolución del recurso señalado públicamente no aclara el origen del dinero ni el alcance real del gasto, ya que solo se ha informado sobre un monto específico y un periodo determinado.

“Además, fue solo lo que se dijo que se había gastado y únicamente por un periodo. No sabemos cómo fue el manejo previo del recurso, en años anteriores”, indicó.

La directora de Iniciativa Sinaloa consideró que la comparecencia de la nueva titular debe incluir una revisión al desempeño institucional de la Secretaría de Transparencia durante la gestión anterior, especialmente en lo referente a la atención y seguimiento de denuncias.

“Por eso es importante que se rindan cuentas sobre su desempeño y también sobre el desempeño que tuvo la propia Secretaría de Transparencia en el tema de las denuncias: si caminaron o no, y cuál es su estatus”, señaló.

Asimismo, León Fontes expuso que uno de los principales problemas detectados es la concentración de las denuncias en la Secretaría de Transparencia, a pesar de que la legislación establece que cada dependencia debe contar con su propio órgano interno de control.

“Nosotros vemos una centralización excesiva del tema de las denuncias, ya que todo recae en la Secretaría de Transparencia, cuando la ley establece que cada dependencia debe contar con su propio órgano interno de control”, afirmó.

Añadió que, desde su perspectiva, la dependencia no impulsó el funcionamiento adecuado de estos órganos durante la administración anterior.

“La Secretaría no hizo su labor para que esto ocurriera, y creemos que es importante que en esta comparecencia se aborden, al menos, estos puntos”, concluyó.

La comparecencia de Sandra Angulo Cázarez se llevará a cabo esta semana como parte de los ejercicios de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, en un escenario donde organizaciones civiles han solicitado claridad sobre el Estado que guarda la política de transparencia y combate a la corrupción en la entidad.