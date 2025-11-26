$!Exigen trabajadores sindicalizados de la UAS justicia federal y apoyo financiero

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un llamado enérgico a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno federal para exigir el apoyo financiero necesario para garantizar el cierre de año y los compromisos laborales.
El posicionamiento fue emitido en una conferencia encabezada por Israel Bernarbé Leal Salazar, secretario de organización; y Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general, quienes recalcaron que los trabajadores universitarios ya cumplieron con su parte.
“Consideramos que las y los trabajadores universitarios ya cumplimos e hicimos nuestra parte. En consecuencia requerimos solución y exigimos que el gobierno federal mediante las instituciones reconozcan el número total de plazas y prestaciones económicas, laborales y sociales que tenemos como gremio”, compartió Leal Salazar.
Durante la conferencia realizada este miércoles, hablaron sobre el posicionamiento que va dirigido específicamente a Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, y a Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior.
El gremio, que representa a más de 16 mil trabajadores, académicos, administrativos, activos y jubilados y sindicalizados, exigieron que se otorguen los apoyos necesarios para los compromisos laborales de fin de año que incluyen el pago de primas vacacionales pendientes, quincenas decembrinas y aguinaldos.
Los trabajadores señalaron que la fecha acostumbrada para recibir el aguinaldo es alrededor del 15 o 16 de diciembre, aunque debido al déficit económico a lo largo de la historia se realizó en ocasiones entre el 20 o 22 de diciembre.
Compartieron además que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, mencionó la posibilidad de que los pagos se extendieran hasta marzo, pero el sindicato confía en que el pago llegará en tiempo y forma en diciembre.
La exigencia se fundamenta en la atención que la universidad y el sindicato dieron a las observaciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Superior, después de un estudio actuarial que advirtieron de la necesidad de hacer una aportación para mantener la prestación denominada jubilación dinámica y así otorgar viabilidad financiera a las actividades institucionales.
El sindicato subrayó su responsabilidad institucional ante esta crisis que está teniendo la UAS con los jóvenes, manteniendo sus áreas en orden, atendiendo las horas clase y sus puertas abiertas a la juventud.
El posicionamiento concluyó con una exigencia a los universitarios para que hablen por ellos y que la respuesta de las autoridades sea de justicia para la clase trabajadora universitaria.