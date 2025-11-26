$!Exigen trabajadores sindicalizados justicia federal y apoyo financiero

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un llamado enérgico a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno federal para exigir el apoyo financiero necesario para garantizar el cierre de año y los compromisos laborales.

El posicionamiento fue emitido en una conferencia encabezada por Israel Bernarbé Leal Salazar, secretario de organización; y Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general, quienes recalcaron que los trabajadores universitarios ya cumplieron con su parte.

“Consideramos que las y los trabajadores universitarios ya cumplimos e hicimos nuestra parte. En consecuencia requerimos solución y exigimos que el gobierno federal mediante las instituciones reconozcan el número total de plazas y prestaciones económicas, laborales y sociales que tenemos como gremio”, compartió Leal Salazar.

Durante la conferencia realizada este miércoles, hablaron sobre el posicionamiento que va dirigido específicamente a Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, y a Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior.

El gremio, que representa a más de 16 mil trabajadores, académicos, administrativos, activos y jubilados y sindicalizados, exigieron que se otorguen los apoyos necesarios para los compromisos laborales de fin de año que incluyen el pago de primas vacacionales pendientes, quincenas decembrinas y aguinaldos.