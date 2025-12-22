$!Exigen vivienda para 600 personas de Costa Rica a Rubén Rocha Moya

Un grupo de aproximadamente 600 personas que habitan un predio invadido en la sindicatura de Costa Rica hicieron un llamado al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, para que cumpla con el compromiso firmado durante su campaña de regularizar los terrenos donde han fincado sus hogares desde hace una década.

Víctor Manuel Saravia Torrecillas, presidente del comité de colonos, señaló que la comunidad se encuentra a la espera del aval definitivo por parte del Gobierno del Estado y las instituciones bancarias para que los terrenos pasen legalmente a nombre de los posesionarios.

“Soy presidente de una colonia de Costa Rica, la cual fue invadida en su tiempo por 600 agentes. Actualmente, estamos esperando que el gobernador o el equipo del gobernador nos dé aval para llegar a un acuerdo con el gobierno del Estado y con el banco para que lo cerremos y pasen a nombre de todos los concesionarios”, señaló Saravia Torrecillas.

El dirigente explicó que el predio formaba parte de un fideicomiso creado en el año 2000, el cual permaneció abandonado por más de 20 años antes de que la necesidad de vivienda los obligara a ocuparlo.

Según los representantes de la colonia, cuentan con un documento firmado por el hoy mandatario estatal que hicieron cuando aún era candidato y en dicho escrito, Rocha Moya se habría comprometido a brindarles apoyo para la certeza jurídica de su patrimonio.

“Tenemos un documento donde nos firmó que nos iba a apoyar y pues a la fecha no nos ha apoyado”, compartió.