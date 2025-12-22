$!Exigen vivienda para 600 personas de Costa Rica a Rubén Rocha Moya

Un grupo de aproximadamente 600 personas que habitan un predio invadido en la sindicatura de Costa Rica hicieron un llamado al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, para que cumpla con el compromiso firmado durante su campaña de regularizar los terrenos donde han fincado sus hogares desde hace una década.
Víctor Manuel Saravia Torrecillas, presidente del comité de colonos, señaló que la comunidad se encuentra a la espera del aval definitivo por parte del Gobierno del Estado y las instituciones bancarias para que los terrenos pasen legalmente a nombre de los posesionarios.
“Soy presidente de una colonia de Costa Rica, la cual fue invadida en su tiempo por 600 agentes. Actualmente, estamos esperando que el gobernador o el equipo del gobernador nos dé aval para llegar a un acuerdo con el gobierno del Estado y con el banco para que lo cerremos y pasen a nombre de todos los concesionarios”, señaló Saravia Torrecillas.
El dirigente explicó que el predio formaba parte de un fideicomiso creado en el año 2000, el cual permaneció abandonado por más de 20 años antes de que la necesidad de vivienda los obligara a ocuparlo.
Según los representantes de la colonia, cuentan con un documento firmado por el hoy mandatario estatal que hicieron cuando aún era candidato y en dicho escrito, Rocha Moya se habría comprometido a brindarles apoyo para la certeza jurídica de su patrimonio.
“Tenemos un documento donde nos firmó que nos iba a apoyar y pues a la fecha no nos ha apoyado”, compartió.
Pese a que han tenido intervenciones donde el Ejecutivo estatal ha instruido a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa para que se haga cargo de la escrituración, los concesionarios denuncian que el proceso se encuentra estancado en dicha dependencia, la cual debe dar la pauta para legalizar los lotes y evitar acaparamientos.
La situación de las 600 personas sin vivienda es crítica, pues al no contar con la propiedad legal del terreno, no pueden acceder a créditos de vivienda ni a servicios públicos formales, aunque hace cuatro meses el Gobernador les prometió la instalación de agua y luz, hasta el momento los habitantes deben sustraer estos recursos de manera irregular para subsistir.
“Llegó el gobernador y nos prometió que nos iba a poner agua y luz y hasta la fecha no nos han cumplido. Pero nosotros tenemos la promesa del gobernador de que no van a poner agua y luz, pero estamos esperando que nos cumplan”, comunicó.
La urgencia de la regularización se acentúa por la crisis inmobiliaria en la sindicatura y los afectados señalaron que las rentas en Costa Rica oscilan entre los 3 mil y 4 mil pesos mensuales, montos inalcanzables para familias que perciben apenas el salario mínimo.
Finalmente, acompañados por Agustín Flores García, presidente de Redes Ciudadanas de Sinaloa, los afectados solicitaron una audiencia o respuesta clara por parte de las autoridades para concretar el pago de los terrenos a quien corresponda y poner fin a la incertidumbre jurídica que han padecido por diez años.