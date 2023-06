“Si a más tardar una semana ellos no resuelven esa contratación, se va a pedir la destitución de quien resulte responsable”, sentenció Delia María Félix Guzmán, presidenta de la Comisión de Selección.

El 17 de junio, el presidente del CPC, Sergio Avendaño, anunció que buscarán invalidar la selección de las periodistas y la activista argumentando que no había quórum el día de la designación como lo establecen las reglas de operación de la Comisión de Selección de 2020.

“Están actuando con mucho dolo, es lamentable como ellos siendo un órgano de gobierno quieren imponer y se creen por encima de la Comisión de Selección como si pudieran validar lo que nosotros hemos hecho”, criticó Félix Guzmán.

“Ellos se están aliando de una burocracia para no hacer ese contrato y me queda claro que persiguen intereses, prefiero no decir de quién, pero sí señalar que se están metiendo en las facultades o las atribuciones de la Comisión de Selección”.