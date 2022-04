Existe disposición de crear una Policía Pesquera en Sinaloa; el proyecto no se ha planteado, asegura Rector de Unipol

A más de cuatro años en que se anunció la creación de la Policía Estatal Pesquera para combatir el furtivismo en los litorales de la entidad, el Rector de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, Óscar Fidel González Mendívil, dio a conocer que este proyecto no se les ha planteado.

“En este momento nadie nos ha planteado una necesidad especial de tener un curso específico en materia pesquera de reglamentación”, dijo.

El Rector explicó que los procesos administrativos para la creación de un proyecto que implica las labores de la policía, deben ser llevados a cabo por la institución correspondiente, en este caso, la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

“Los procesos administrativos de creación de una organización o de una entidad que se va a encargar como una misión específica de ejercer funciones de policía en un tema especifico como este, en materia pesquera, son de cada institución, entonces, una vez formada, requiere capacitación”, puntualizó.

González Mendívil sostuvo que, a pesar de que no han recibido la solicitud para capacitar elementos en el tema pesquero, se tiene la disposición de apoyar los esfuerzos para combatir la pesca furtiva.

Fue en marzo del 2018 cuando el en ese entonces Secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, anunció la creación de la Policía Estatal Pesquera, asegurando que la corporación quedaría lista ese mismo año, la cual estaría conformada por elementos que se graduarían del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública en la entidad.

Dos años después, el secretario aseguró que aun se esperaba que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) autorizara el proyecto, pues ya se contaba con personal capacitado.

A principios de este mes, la actual titular de la dependencia estatal, Flor Emilia Guerra Mena, declaró que la pasada administración no dejó ningún proyecto referente a dicho tema, por lo que solo se cuenta con las labores de inspección y vigilancia que promueve Conapesca, de las cuales ha señalado en ocasiones anteriores que no se realizan de manera correcta y que no se tiene el suficiente personal para detener la pesca ilegal.