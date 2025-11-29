Éxito contundente la Expo Ganadera Sinaloa 2025 en su edición 48

Culiacán, Sinaloa, 29 de noviembre de 2025.- La Expo Ganadera Sinaloa 2025 avanza con una respuesta extraordinaria por parte de las familias sinaloenses, consolidándose como una de las celebraciones más emblemáticas del estado.

En sus primeros ocho días, miles de visitantes han disfrutado de un ambiente seguro, familiar y lleno de tradición.

La exposición de más de 350 ejemplares de ganado bovino, caprino y ovino continúa siendo una de las principales atracciones, reuniendo a productores de distintas regiones que fortalecen el intercambio comercial y la promoción del mejoramiento genético.

A ello se suman los juegos mecánicos totalmente gratuitos, la amplia oferta gastronómica, comercial y artesanal, y el ambiente festivo que caracteriza a esta gran fiesta ganadera.

El Teatro del Pueblo ha logrado congregar a multitudes cada noche, convirtiéndose en un punto de encuentro para todas las edades gracias a su programación musical y artística.

Para este sábado 29 de noviembre, el escenario recibirá a: Joel Elizalde, Los Cadetes Internacionales de Linares, Clave JRS y Los Destacados de Sinaloa, agrupaciones que prometen un espectáculo inolvidable para los asistentes.

La Expo Ganadera Regional de Sinaloa reconoce y agradece la confianza del público, refrendando su compromiso de ofrecer una feria organizada, segura y llena de actividades que fortalezcan la convivencia familiar y el orgullo por nuestras tradiciones.