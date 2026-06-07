$!Experimenta un 75% de los adultos sobrepeso u obesidad, en Sinaloa

La salud de los sinaloenses se encuentra en un punto crítico. Según datos de la Secretaría de Salud estatal, más del 75 por ciento de la población adulta en Sinaloa vive con sobrepeso u obesidad.
Esta cifra revela que, en términos prácticos, tres de cada cuatro adultos mayores de 20 años en la entidad enfrentan esta condición crónica.
Thanya Alexandra González Rentería, coordinadora estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas, detalló que, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia de sobrepeso es del 37.6 por ciento, mientras que la obesidad alcanza el 38.6 por ciento.
“En Sinaloa prevalece un sobrepeso en adultos mayores de 20 años con el 37.6 por ciento de la población y en obesidad es el 38.6. En conjunto, ya sería más del 75 por ciento”, informó González Rentería.
La coordinadora de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud señaló que, en un total aproximado de 2 millones 300 mil adultos en el estado, cerca de 880 mil personas padecen obesidad.
González Rentería advirtió sobre un indicador aún más alarmante es que 8 de cada 10 sinaloenses adultos presentan obesidad abdominal.
Este tipo de acumulación de grasa es un factor de riesgo determinante para desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias e incluso enfermedad renal crónica, la cual está bajo estrecha vigilancia por las autoridades federales.
La funcionaria enfatizó que la obesidad no es una decisión personal, sino el resultado de un entorno complejo.
“No es una decisión que una persona quiera ser obesa, incluye los factores genéticos y los económicos”, señaló.
Entre los factores identificados destaca la economía alimentaria porque resulta más económico acceder a refrescos y alimentos procesados que a una dieta saludable, y el sedentarismo después de la pandemia, ya que el auge del home office y los cambios en los estilos de vida tras la crisis sanitaria han incrementado la inactividad física.
También compartió que la salud mental y los factores psicológicos como el bullying, la depresión y la ansiedad juegan un papel crucial, convirtiendo a la comida en un escape ante situaciones emocionales difíciles.
Para combatir esta epidemia, el programa estatal promueve un enfoque multidisciplinario.
El tratamiento incluye planes de alimentación personalizados y actividad física guiada por terapia física para proteger las articulaciones como rodillas y tobillos, que suelen verse afectadas por el peso excesivo.
Asimismo, se destaca la importancia del apoyo psicológico para modificar conductas y, en casos de obesidad mórbida donde el Índice de masa corporal supera el 40 por ciento, se contempla la cirugía bariátrica como una opción viable para salvar la vida de los pacientes en Sinaloa.
Finalmente, la Secretaría de Salud puso a disposición de la ciudadanía su equipo de especialistas, que incluye psicólogos y trabajadores sociales, para brindar atención integral a quienes buscan recuperar su salud.