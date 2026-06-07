$!Experimenta un 75% de los adultos sobrepeso u obesidad, en Sinaloa

La salud de los sinaloenses se encuentra en un punto crítico. Según datos de la Secretaría de Salud estatal, más del 75 por ciento de la población adulta en Sinaloa vive con sobrepeso u obesidad.

Esta cifra revela que, en términos prácticos, tres de cada cuatro adultos mayores de 20 años en la entidad enfrentan esta condición crónica.

Thanya Alexandra González Rentería, coordinadora estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas, detalló que, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia de sobrepeso es del 37.6 por ciento, mientras que la obesidad alcanza el 38.6 por ciento.

“En Sinaloa prevalece un sobrepeso en adultos mayores de 20 años con el 37.6 por ciento de la población y en obesidad es el 38.6. En conjunto, ya sería más del 75 por ciento”, informó González Rentería.

La coordinadora de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud señaló que, en un total aproximado de 2 millones 300 mil adultos en el estado, cerca de 880 mil personas padecen obesidad.