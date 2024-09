CULIACÁN._ La escritura, la danza, el teatro, la pintura o cualquier forma de arte pueden resolver o canalizar lo que nos molesta, es terapia y lo hemos integrado en el programa de tratamiento del Centro de Integración Juvenil de Culiacán, señaló su director Manuel Velázquez Ceballos.

“Dentro del programa de tratamiento hoy tenemos integrado a los jóvenes en actividades lúdico recreativas, por ejemplo, que antes no lo integrábamos, y sólo era la terapia, la terapia grupal, ellos hablaban, decían, pero hoy hay otra mirada desde la intervención y el arte ha sido muy estratégico”, señaló.

Dentro del CIJ se atienden casos de infantes, adolescentes y adultos con problemas de adicciones o problemas emocionales con terapias a bajo costo.

Velázquez Ceballos explica que actualmente se encuentran realizando actividades de prevención en menores de 12 a 17 años, quien de acuerdo a las cifras, son los más propensos a iniciarse en las drogas.

“Hacerlo desde el tema de la adicciones, creo yo que los jóvenes que consumen drogas tiene que ver con una respuesta inmediata a resolver las cosas y entonces si resuelven consumiendo drogas es lo que saben hacer, acercarlos a las artes es resolver desde una mirada diferente dónde puedo canalizar todo eso que me molesta, todo eso que no he trabajado emocionalmente. De hecho, la terapia es arte, y el que esté en un proceso terapéutico está jugando al arte.”

Indicó que como centro han identificado que involucrar a jóvenes en alguna forma del arte provoca un tipo de protección que los ayuda a sentirse mejor.

“Hemos identificado que en la medida que los jóvenes se encuentran con otros elementos a parte de los tradicionales de ir a la escuela, de trabajar, de hacer alguna actividad familiar, cuando se ven involucrados en el arte es un factor de protección”.

Experimentar los beneficios del arte, mencionó, también puede lograr a descubrir a artistas ocultos y fomentar el autodescubrimiento.

“Del arte, hay mucha gente que dice que por ejemplo, si consume marihuana, cannabis, la mota que le conocen que regularmente los estigmatizan que andan grafiteando en algunos contextos y yo creo que lo que están haciendo estos chavos que grafitean es terapia”.

“Si encontramos a los que grafitean y les hacemos un proyecto, creo que van a ser un recurso muy importante para detonarse como grandes artistas”.