$!Explota transformador y provoca daños en el suministro de luz, en colonia de Culiacán

Vecinos de la Colonia República Mexicana presentan problemas en la energía eléctrica después de la explosión de un transformador y denuncian que la Comisión Federal de Electricidad no ha dado solución. Ya ha pasado un mes desde que persisten las problemáticas con el transformador de la Calle Gardenia en la Colonia República Mexicana, al sur de Culiacán. Tras constantes emisiones de chispas que indican un desbalance en la carga eléctrica y un transformador que no funciona correctamente, los vecinos reportan fluctuaciones e inestabilidad en el servicio de energía de sus hogares.

Fernando Camacho, uno de los vecinos afectados, explicó que sus viviendas no cuentan con estabilidad para utilizar sus productos electrónicos, principalmente electrodomésticos, por el temor a que no funcionen. ”Pues estamos molestos porque son muchas las veces que pasa. Es constantemente mañana y tarde. Se empiezan a ver apagones alrededor de unos cinco o 10 de seguido. Los electrodomésticos pueden de un momento a otro dejar de servir y quién los va a reponer. Es demasiadas cosas las que se pueden perder”, explicó. Agregó que hasta el momento ha realizado cuatro reportes desde hace tres semanas por medio de la línea de atención de la CFE, sin embargo, estos han sido atendidos de manera focalizada a la vivienda, sin extenderlo a una cuestión que afecta a todo el área. ”Yo he realizado cuatro reportes contando el de anoche, que fue el último que hice, y de los cuales el primero no hubo atención directa para el problema, quisieron achacar la culpa al domicilio, en lugar de ver si había algo más, porque es a toda la cuadra. Y los siguientes nada más le han dado continuidad, levantan el reporte del momento de la llamada, pero nada más”.