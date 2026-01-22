$!Expo Agro Sinaloa 2026 se realizará el 25 y 26 de febrero en Aguaruto, Culiacán

La Expo Agro Sinaloa 2026 se celebrará los días 25 y 26 de febrero en el Campo Experimental de la Fundación Produce Sinaloa, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, con la participación de alrededor de 160 expositores del sector agrícola. La edición número 34 del evento fue presentada por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades) y la Fundación Produce Sinaloa, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo con los organizadores, en la Expo Agro Sinaloa 2026 participarán empresas nacionales y de países como Estados Unidos, Perú y Holanda, relacionadas con agronegocios, equipamiento, maquinaria, capacitación y transferencia de tecnología para el sector agrícola. El evento mantendrá el formato de ediciones anteriores e incluirá distintas áreas, entre ellas el Agro Center, con la exposición de entre 50 y 60 empresas; un pabellón PYME, destinado a empresas locales y estatales con valor agregado; y un área de maquinaria, donde se realizarán demostraciones de tractores, implementos y tecnología agrícola en funcionamiento.