$!Expo Agro Sinaloa 2026 se realizará el 25 y 26 de febrero en Aguaruto, Culiacán

La Expo Agro Sinaloa 2026 se celebrará los días 25 y 26 de febrero en el Campo Experimental de la Fundación Produce Sinaloa, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, con la participación de alrededor de 160 expositores del sector agrícola.
La edición número 34 del evento fue presentada por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades) y la Fundación Produce Sinaloa, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán.
De acuerdo con los organizadores, en la Expo Agro Sinaloa 2026 participarán empresas nacionales y de países como Estados Unidos, Perú y Holanda, relacionadas con agronegocios, equipamiento, maquinaria, capacitación y transferencia de tecnología para el sector agrícola.
El evento mantendrá el formato de ediciones anteriores e incluirá distintas áreas, entre ellas el Agro Center, con la exposición de entre 50 y 60 empresas; un pabellón PYME, destinado a empresas locales y estatales con valor agregado; y un área de maquinaria, donde se realizarán demostraciones de tractores, implementos y tecnología agrícola en funcionamiento.
También se contará con un parque de exhibición de cultivos, en el que se mostrarán siembras de hortalizas, granos y parcelas experimentales, así como un Salón de Innovación, donde se presentarán proyectos de investigación en temas como riego, sustentabilidad y producción agrícola.
Durante los dos días del evento se tiene prevista la realización de 24 conferencias relacionadas con problemáticas actuales del sector, entre ellas cambio climático, competitividad y sanidad vegetal.
En la edición 2025, la Expo Agro Sinaloa registró una derrama económica aproximada de 300 millones de pesos, cifra que los organizadores estiman superar en 2026.