Expone Estrada Ferreiro video con que refutaría acusación de abuso de autoridad

CULIACÁN._ El ex presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, expuso de manera pública material gráfico con el que buscaría desestimar las acusaciones en su contra por presuntamente cometer los delitos de discriminación y abuso de autoridad.

En el video, presentado en una rueda de prensa ante medios de comunicación, puede verse a Estrada Ferreiro dialogando con mujeres representantes de las viudas de policías municipales y policías municipales jubilados en el patio central del Ayuntamiento de Culiacán en 2021.

De acuerdo con el ex Alcalde, el vídeo de 25 minutos de duración lo deslindaría de las acusaciones que enfrenta.

Señaló que la acusación en su contra es infundada y se ha ordenado desde el aparato gubernamental del estado.

“Se supone que un Gobernador que es de Morena, un Presidente Municipal que es de Morena, un Congreso que es de Morena, un equipo que es de Morena, es increíble que estemos confrontados por cosas que no es que no sean importantes, son importantísimas, pero son inventadas, y eso trastoca gravemente la democracia”, dijo.

“No es posible que una autoridad que fue creada para procurar justicia esté procurando injusticias, esté fabricando delitos y le mienta al Poder Legislativo”.

A finales de mayo, la Fiscalía General del Estado hizo público que se habían recibido denuncias en contra del entonces Alcalde, una de ellas por parte de viudas de policías municipales que le señalaban de cometer los delitos de abuso de autoridad y discriminación, y la otra por parte de un ciudadano por el delito de desempeño irregular de la función publica.

Ante estos procesos el ex Alcalde fue desaforado el 10 de junio, por decisión del Congreso de Sinaloa, y sustituido por Juan de Dios Gámez Mendívil.

Estrada Ferreiro señaló que estos procesos son una estrategia política orquestada en su contra para bloquearle la posibilidad de aspirar al Senado.

“Me están bloqueando desde el 2018 hasta ahorita, pero no tengo esa ambición, no estoy peleando por una candidatura, vengo a pelear mis derechos y los derechos de mi municipio que yo gobernaba y que indebidamente me quitaron el fuero que yo tenía”, acusó.

“Es corriente el funcionario que ordenó que se hiciera eso, y son corrientes los investigadores y la Fiscalía por haber puesto en actas en boca de las personas denunciantes esas palabras”.

El 6 de diciembre Estrada Ferreiro acudió al Ayuntamiento de Culiacán para entregar un documento en el que urgía al pleno municipal reintegrarse a sus actividades laborales, pues al momento de su desafuero se encontraba de licencia, misma que venció el pasado martes.