Expone Rector de la UAS ante Claudia Sheinbaum liderazgo educativo y solicita apoyo para el crecimiento institucional

En un encuentro de carácter privado realizado en las instalaciones de la Tercera Región Militar en Mazatlán, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, sostuvo un acercamiento con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para exponer la relevancia académica de la institución y solicitar apoyo ante sus necesidades financieras y operativas.

La reunión, que formó parte de la agenda oficial de la Mandataria en su visita a Sinaloa, contó con la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya y los integrantes del Gabinete de Seguridad federal.

El comunicado compartió que Madueña Molina presentó un balance de los indicadores que colocan a la UAS como el pilar educativo de la región, enfatizando la urgencia de atender los requerimientos institucionales para no frenar el crecimiento de la oferta educativa.

Ante la Presidenta, destacó que la UAS atiende actualmente a una matrícula de 170 mil estudiantes y subrayó que la Universidad es el principal subsistema de educación media superior en Sinaloa, al absorber al 50 por ciento de los alumnos de bachillerato en todo el Estado a través de sus 43 preparatorias y 60 extensiones.

Madueña Molina recalcó que el esfuerzo institucional ha permitido que Sinaloa se posicione como la segunda entidad con mayor cobertura educativa en el País, situándose solo por debajo de la Ciudad de México.

Actualmente, la casa de estudios ofrece 103 programas educativos de nivel superior, consolidando su compromiso con la formación profesional de jóvenes locales y de estados vecinos.

Al finalizar el intercambio, el Rector manifestó la disposición de la Universidad para sumarse a las políticas de desarrollo social y económico impulsadas por el Gobierno de la República.