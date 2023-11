El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya expuso a nivel nacional que los medios de comunicación le han señalado de tener un vínculo con el narcotráfico al ser originario de Badiraguato.

Lo anterior durante la conferencia de prensa La Mañanera que es encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Culiacán.

El Gobernador Rocha Moya es originario de Batequitas, comunidad rural ubicada en el municipio de Badiraguato.

”Desde que yo gané la gubernatura me dicen que soy narco porque soy de Badiraguato. Pero no me dedico a eso, nunca me ganó la tentación”, aclaró.

Badiraguato es una comunidad en la que nacieron y crecieron capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, y Miguel Ángel Félix Gallardo.

En el municipio se encuentra una parte del llamado triángulo Dorado, un espacio en la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango donde de manera histórica se ha combatido el crimen organizado.

El comentario del Gobernador se desprende de la fabricación de la página web Cártel Rocha Ruiz, un portal presentado con información que involucra conexiones de los hijos del Gobernador exponiendo supuestas gestiones de corrupción.

Sobre la creación de este espacio el Gobernador ha señalado que la información es falsa.