CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expuso tres peticiones a la Federación para mejorar las condiciones de comercialización del maíz.

La compra por parte de Segalmex de un millón de toneladas de maíz, la liberación de exportación a partir de junio y la no importación de maíz de Sudáfrica, fueron las tres peticiones que realizó el Gobierno de Sinaloa a la Federación para garantizar una sana comercialización del maíz sinaloense.

Estas peticiones fueron realizadas por parte de Rocha Moya al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en un encuentro que sostuvieron el viernes de la semana pasada.

En cuanto a la venta de un millón de toneladas a Segalmex, estas se proyectan a 6 mil 965 pesos cada una.

Las propuestas se acordaron con líderes agrícolas que estuvieron presentes en la inauguración de la Expo Ceres el pasado jueves, en Los Mochis.

“Un millón de toneladas, eso ya se lo comenté a Adán Augusto, él ayer me habló y ya se lo comentó al Presidente, y ya lo tiene la Secretaría de Hacienda. Esa es una acción, la otra cosa que yo les estoy planteando es la exportación del maíz blanco, que está parada, suspendida hasta junio, lo que yo le planteo al Presidente es: termina junio, es lo que me piden los productores, y ya no se alargue, que de junio en adelante si hay producción excedentaria aquí con nosotros puedan exportar, de junio para adelante, ahorita estamos impedidos hasta junio”, dijo.

El Mandatario adelantó que su gobierno podría adquirir 40 mil toneladas, preferentemente a los pequeños productores, que representaría una erogación de alrededor de 280 millones de pesos, pero para ello tendría que solicitar la autorización al Congreso del Estado.

“Yo le pediría permiso al Congreso, porque se ha manejado la posibilidad de que los gobiernos estatales también participen, ¿cuánto nos cuestan 40 mil toneladas? 280 millones de pesos, y en un descuido alcanza para comprarles a todos los productores de 10 hectáreas, porque los grandes productores que tienen mil, dos mil hectáreas ya es otra cosa. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, y si hay necesidad en un determinado momento, vamos a poner nuestra parte”, precisó.