Expone SEPyC que Sinaloa avanza en la integración de expedientes de salud con la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que Sinaloa se ubica entre las entidades con mayor avance en la implementación de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, al registrar la valoración de salud de 134 mil 380 alumnas y alumnos de nivel primaria desde su inicio en marzo de este año.

Durante la Conferencia Semanera, la titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, reportó que la estrategia se ha aplicado en mil 152 escuelas de educación primaria.

Este programa forma parte de la política impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en Sinaloa se ejecuta de manera coordinada por la SEPyC, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Sinaloa y el IMSS Bienestar, con 17 equipos operativos para atender una matrícula total de 258 mil estudiantes.

“Aquí es válido señalar que Sinaloa se ha colocado de manera prioritaria en esta estrategia porque ya venía el Sistema DIF estatal manejando un proyecto muy importante que se llama Salud Bienestar, una Mirada con Bienestar, que la doctora Eneyda Rocha Ruiz y el Gobernador Rubén Rocha Moya, impulsaron desde el inicio de su gestión de Gobierno y es por eso que nosotros hemos potenciado este trabajo y estamos redoblando esfuerzos”, dijo.

De acuerdo con la información presentada, el primer periodo de aplicación, correspondiente a marzo-junio, concluyó con la valoración de 74 mil 635 niñas y niños.

En la fase actual, que abarca de septiembre a diciembre, se han atendido 53 mil 127 estudiantes adicionales.

En conjunto, el avance acumulado es de 134 mil 380 expedientes generados, que incluyen mediciones de peso y talla, revisión de salud bucal, detección de agudeza visual y recomendaciones para estilos de vida saludable.

La Secretaria precisó que la estrategia se apoyó en programas previos ya implementados en la entidad, como Salud Bienestar, una Mirada con Bienestar, operado por el Sistema DIF Sinaloa desde el inicio de la administración estatal.

Como parte de los alcances del programa, madres y padres de familia pueden consultar de manera digital el expediente de salud de sus hijos e hijas y acudir a los Centros de Salud para continuar con la atención necesaria, incluida la entrega de lentes gratuitos para quienes lo requieran.

Además de las valoraciones, el programa incorpora acciones de promoción de hábitos alimentarios y actividades que buscan fortalecer estilos de vida saludables entre la población escolar.

La segunda etapa de intervención concluirá en diciembre y, según la programación oficial, de enero a marzo se desarrollará una tercera fase con el objetivo de cubrir la totalidad de los planteles de educación primaria del Estado.