CULIACÁN._ En agosto de 2023 Danaé Echavarría Robledo buscó trabajo en una ciber papelería del centro de la ciudad de Culiacán.

Solicitó el trabajo por redes sociales, y para octubre le llamaron para que acudiera al centro de trabajo. De acuerdo a la denuncia de Danaé, al verla el empleador le preguntó por su género, y al percatarse que es una mujer transgénero le negaron el puesto bajo el argumento que tenerla como empleada no daba la imagen que el lugar buscaba.

El caso fue expuesto por la joven en redes sociales.

“En octubre recibí una llamada de este establecimiento diciéndome que me estaban contratando y que me presentara el lunes 16 para trabajar”, menciona en su publicación.

“Yo me sentí muy ansiosa porque me di cuenta de que quien me estaba contratando no tenía idea de que soy una mujer transgénero, aún así no veo el porque sería necesario poner eso en mi curriculum”.

Danaé señala que al verla en persona, quién representaba el comercio le cuestionó su género.

“Llegué el lunes 16 de octubre a la papelería 20 minutos antes de las 7 (hora en la que me citaron y en la que abren) y esperé hasta las 7:10, vi como llegó un hombre a levantar la cortina, me presenté y el señor me cuestiono mi género, le expliqué con nervios y su respuesta fue “no me van a dejar contratarte, no es la imagen que queremos dar”, a pesar de haberme preparado para este escenario yo quedé shock en ese momento y mejor volví a mi casa llena de impotencia”, expone.

“No lamento el hecho de no haber sido contratada en esa papelería, no es un trabajo que me hubiera gustado desempeñar a largo plazo, pero me repugna el hecho de que me hayan contactado solo para mostrarme lo horrible que se siente que te cierren las puertas por ser trans, sé que es probable que vuelva a ocurrir y que puede que ya haya ocurrido sin que me hubieran escupido la transfobia a la cara, pero la siguiente vez no les daré la cortesía de irme sin replicar”.

Sobre este caso el colectivo Sinaloa Incluyente, que defiende los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, realizó la exigencia hacia el Gobierno de Sinaloa para que se investiguen las prácticas de discriminación en espacios públicos y privados.

Hacemos un llamado al Gobernador del Estado a que se instale el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la discriminación tal como lo manda la ley. El gobierno debe ser promotor de garantizar al acceso digo a educación, salud y empleo”, urgió el presidente de Sinaloa Incluyente, el activista Tiago Ventura Cárdenas.