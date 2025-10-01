$!Exponen rostros de la ‘Guerra Sucia’ en Sinaloa: memoria de hijos desaparecidos y madres que no se rindieron

Las veintitrés miradas de jóvenes desaparecidos durante la llamada “Guerra Sucia” reciben a los visitantes al Archivo Histórico de Sinaloa en la exposición itinerante Disidentes, una presentación de fotografías e historias de quienes fueron afectados por el estado. A estas imágenes las flanquean los rostros de sus madres, que los buscaron en vida sin descanso, y de ellas sólo tres siguen buscando.
La jornada “Por la memoria y la resistencia de las Madres en la Lucha” abrió con la exposición itinerante “Disidentes”, que reúne nombres, rostros y breves relatos de quienes fueron víctimas de la represión del Estado mexicano entre las décadas de 1960 y 1980.
En cada paleta aparece el retrato del hijo o hermano ausente y, detrás, la imagen de la madre que encabezó la búsqueda de su familiar desaparecido.
“Salen a tomar oficinas, salen a gritarle al gobierno, con el único anhelo de encontrar a sus hijos. Entonces sí estamos hablando de disidencias”, explicó Ernesto Urquiza, arquitecto y responsable de la exposición.
Uno de los casos expuestos es el de Francisco Javier Manríquez Pérez, desaparecido en Culiacán el 18 de agosto de 1977, cuando tenía 18 años. Fue detenido por elementos de la Sedena y la Dirección Federal de Seguridad. Trabajaba en una tienda comercial y participaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre. A la fecha, continúa desaparecido. Detrás de su retrato, se muestra la fotografía de su madre, María Virgen Pérez Gastélum, fallecida en 2009, quien nunca abandonó la búsqueda.
La sobreviviente de la Guerra Sucia, Martha Camacho, recordó que muchas de las madres murieron sin lograr abrazar de nuevo a sus hijos.
“Mujeres de apariencia frágil que fueron empoderándose, rompiendo una cultura patriarcal, una fuerza implacable, tan grande como su propia dignidad, lo que ponía de manifiesto que no existe nada más firme y fuerte que el amor de una madre”, destacó.
De los 23 casos expuestos, solo tres madres siguen con vida; el resto de familiares heredaron la consigna de exigir justicia y verdad.
La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de octubre, como parte de las actividades organizadas en el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.