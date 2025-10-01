$!Exponen rostros de la ‘Guerra Sucia’ en Sinaloa: memoria de hijos desaparecidos y madres que no se rindieron

Las veintitrés miradas de jóvenes desaparecidos durante la llamada “Guerra Sucia” reciben a los visitantes al Archivo Histórico de Sinaloa en la exposición itinerante Disidentes, una presentación de fotografías e historias de quienes fueron afectados por el estado. A estas imágenes las flanquean los rostros de sus madres, que los buscaron en vida sin descanso, y de ellas sólo tres siguen buscando.

La jornada “Por la memoria y la resistencia de las Madres en la Lucha” abrió con la exposición itinerante “Disidentes”, que reúne nombres, rostros y breves relatos de quienes fueron víctimas de la represión del Estado mexicano entre las décadas de 1960 y 1980.

En cada paleta aparece el retrato del hijo o hermano ausente y, detrás, la imagen de la madre que encabezó la búsqueda de su familiar desaparecido.

“Salen a tomar oficinas, salen a gritarle al gobierno, con el único anhelo de encontrar a sus hijos. Entonces sí estamos hablando de disidencias”, explicó Ernesto Urquiza, arquitecto y responsable de la exposición.