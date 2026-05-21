Exportación de sorgo a China dará certeza a productores sinaloenses, asegura Bonilla

La apertura del mercado chino para la comercialización de sorgo sinaloense representa una oportunidad que brindará seguridad y certeza a los agricultores del estado, afirmó la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde.

Informó que el Gobierno de Sinaloa mantiene mesas de trabajo con representantes de China para establecer los mecanismos de exportación del grano producido en la entidad.

Lo anterior, luego de la visita de una comitiva de funcionarios de la Embajada de la República Popular China en México a la zona norte del Estado, donde supervisaron centros de acopio de sorgo y la capacidad operativa del puerto de Topolobampo para el envío del producto.

“Estamos ya en mesa de trabajo con ellos para poder establecer la manera de que ellos puedan exportar el sorgo de Sinaloa”, señaló Bonilla Valverde.

La Gobernadora destacó el trabajo del Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, a quien reconoció por las gestiones realizadas con instancias federales y actores internacionales para abrir nuevas alternativas comerciales para el sector agrícola sinaloense.

Reiteró que su administración mantendrá una política de acompañamiento y gestión para consolidar mercados que den viabilidad y mejores condiciones a los productores.

De acuerdo con información dada a conocer previamente por la Secretaría de Agricultura, la empresa china Sichuan Yourong Group, junto con la firma Exportadora Gessa Agroservicios de Los Mochis, avanza en la etapa final para concretar la exportación de hasta un millón de toneladas de sorgo sinaloense hacia China desde el puerto de Topolobampo.

Los primeros envíos contemplan una prueba inicial de 23 toneladas.

En caso de resultar positiva la evaluación de calidad y logística, podrían concretarse compras mediante embarques de hasta 35 mil toneladas, con una meta de alcanzar el millón de toneladas exportadas.

El sorgo sinaloense estaría destinado a la elaboración del licor Baijiu, una bebida tradicional china de amplio consumo y relevancia cultural en ese país.

Además del impacto comercial, el fortalecimiento de este mercado podría impulsar una reconversión de cultivos en la zona norte de Sinaloa, al tratarse de un cultivo que demanda menos agua que el maíz, aspecto relevante ante las condiciones de sequía que enfrenta la entidad, expuso Bonilla Valverde.