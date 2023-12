CULIACÁN._ Noroeste al exponer sus portadas más destacadas con motivo de su 50 Aniversario, empuja a la ciudadanía a reflexionar sobre lo que significa hacer el periodismo en una verdadera democracia, expresó Manuel Clouthier Carrillo, ex director de esta casa editorial.

Con ello, al haber estado al frente del periódico por al menos 15 años, recordó una época en la que el entonces Gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro promovió un veto publicitario entre el sector público y privado en contra de Noroeste, lo que forzó a la empresa periodística a encontrar cómo llegar al mercado.

“Porque el periodismo independiente no da clientes de publicidad, quita, da lectores, pero no clientes de publicidad, ¿Por qué? Porque cuando haces un periodismo duro, los clientes de publicidad se asustan y no quieren que los vinculen contigo, entonces, dejan de anunciarse, les da miedo”.

Consideró que hoy en México es más importante que haya contrapesos para controlar el ejercicio de poder, a lo que señaló que son tres por excelencia: Legislativo, los medios de comunicación y la sociedad organizada.

En cuanto a las portadas expuestas, mencionó que además de ser una oportunidad para observar la manera en que ha evolucionado el periodismo y la historia del mundo, también cómo se ha transformado el diseño editorial.

La tarde de este jueves se llevó a cabo el corte de listón para inaugurar la exposición de las portadas más destacadas de Noroeste durante sus 50 años de trayectoria.

Durante el evento, estuvieron presentes el director general de Noroeste, Adrián López Ortiz; Elizabeth Peraza Mendoza, directora ejecutiva; Elva Aguirre, subdirectora administrativa; el ex director de Noroeste, Manuel Clouthier Carillo; el Diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo; la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, y el monero fundador de Noroeste, Gilberto Ceceña.

En el centro comercial Ceiba, en Culiacán, fueron instaladas al menos 66 portadas en la segunda planta del complejo, con el objetivo de que la ciudadanía pueda leer, observar y conocer sobre la historia de Sinaloa, México y el mundo, con portadas como la caída de las Torres Gemelas, la muerte de Valentín Elizalde, el velorio de Amado Carrillo, mejor conocido como “El Señor de los Cielos” y la llegada del coronavirus a Sinaloa.

De acuerdo a los organizadores del evento, la exposición permanecerá en la plaza durante un mes y está abierta al público sin costo.