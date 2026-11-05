Expresa Graciela Domínguez respeto a Yeraldine Bonilla tras su renuncia a Secretaría General de Gobierno

Tras la renuncia de Yeraldine Bonilla Valverde a la Secretaría General de Gobierno, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava expresó su respeto hacia su compañera de movimiento por dicha decisión y reconoció las responsabilidades que desempeñó en la administración estatal.

Durante la gira de trabajo por Mazatlán, habló sobre la salida de la Secretaria General de Gobierno, a la cual reconoció como su compañera de movimiento y expresó su reconocimiento por las responsabilidades que asumió como Gobernadora interina y Secretaria General de Gobierno.

“Mi respeto para mi compañera de movimiento y diputada, Geraldine Bonilla, pues ella también desempeñó importantes cargos al interior del Gobierno del Estado, la más alta responsabilidad de Gobernadora interina y como Secretaria General de Gobierno”, comentó.

“Mi respeto siempre para ella y todos mis compañeros de movimiento”, agregó.

En lo que respecta a si Bonilla Valverde le había expresado alguna incomodidad, la Gobernadora no precisó si existió algún planteamiento de esa naturaleza y limitó su respuesta a su postura personal.

“De mi parte, yo es lo que yo les puedo opinar. Yo creo que cada quien tendrá que hablar por los hechos”, respondió.

Bonilla Valverde confirmó el miércoles 4 de noviembre, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, que presentó su renuncia como Secretaria General de Gobierno y que comunicó su decisión a Domínguez Nava.

En ese mensaje agradeció a la Gobernadora la oportunidad de haber formado parte de su administración y le deseó éxito al frente del Poder Ejecutivo Estatal, además de agradecer al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por haberle permitido convertirse en la primera mujer en encabezar la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa.

Bonilla Velarde asumió esa responsabilidad el 24 de octubre de 2025, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, para posteriormente, el 2 de mayo de 2026, ser designada Gobernadora interina, luego de que el Congreso del Estado aprobara la licencia temporal solicitada por Rocha Moya y tras su paso por la Gubernatura, retomó la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, cargo al que ahora presentó su renuncia.

De esta forma, Domínguez Nava extendió su expresión de respeto a sus compañeros de movimiento, al tiempo que reconoció las responsabilidades que Bonilla Valverde desempeñó durante su paso por el Gobierno de Sinaloa.