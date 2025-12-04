Expresa Hacienda intención para apoyar a la UAS en el cierre de año, tras gestiones del Rector Madueña y ANUIES

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expresó disposición para analizar mecanismos que permitan apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa en el cierre financiero de 2025, informó el Rector Jesús Madueña Molina al concluir una reunión de trabajo con el Jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Eddu Vera Anaya, en la Ciudad de México.

Madueña Molina señaló que el planteamiento central fue la necesidad de obtener recursos extraordinarios para garantizar el pago de aguinaldo a más de 20 mil trabajadores universitarios, prestación que representa un monto de aproximadamente 920 millones de pesos.

Recordó que la solicitud ya había sido expuesta previamente ante la Subsecretaría de Egresos, el Subsecretario de Educación Superior y el Gobernador de Sinaloa.

Como parte de estas gestiones, el Rector acudió acompañado del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, así como de los rectores de las universidades autónomas de Nayarit, Colima y de la Universidad Veracruzana.

Durante el encuentro, entregaron información financiera actualizada y expusieron los elementos que sustentan su solicitud de apoyo federal.

De acuerdo con Madueña Molina, las autoridades de Hacienda reiteraron el compromiso institucional de revisar el caso y continuar el diálogo para determinar, en los próximos días, si será posible otorgar recursos a la Universidad para cumplir con sus obligaciones de fin de año.

El tema central de la reunión fue el presupuesto de cierre de 2025 y el proyecto de presupuesto 2026 para las instituciones públicas de educación superior.

La UAS presentó indicadores de crecimiento en matrícula, cobertura, investigación y desarrollo académico, además de informar sobre la reciente Reingeniería Integral y la reforma laboral orientada a establecer un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones para fortalecer la viabilidad financiera de la institución.

Por su parte, González Placencia envió un mensaje a la comunidad universitaria en el que afirmó que la solicitud presentada ante Hacienda está plenamente sustentada, y destacó que las universidades públicas del país han enfrentado incrementos significativos en matrícula contrastados con disminuciones o estancamientos presupuestales.

Agregó que las instituciones han asumido esfuerzos para atender sus sistemas de pensiones y continúan abiertas al escrutinio público.

El titular de ANUIES informó que uno de los acuerdos alcanzados fue la instalación de mesas de trabajo con Hacienda antes de que concluya el año, para revisar necesidades presupuestales y los aportes de las universidades a la sociedad.

Señaló que el acercamiento tuvo un balance positivo y que las instituciones mantienen disposición de evitar conflictos laborales derivados de la falta de pago a su personal.