El pasado 2 de diciembre, el Mandatario estatal presentó su Segundo Informe de Labores, donde comentó que es peor tener un problema de adicciones que un hijo con discapacidad u homosexual.

“Tenemos controlado el tema de las adicciones. Que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual, ¡no! Es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndalos. Es mucho más feo la adicción que tener una discapacidad que no la podamos atender”, señaló el Gobernador.

“¿Por qué? Porque no soy homofóbico, les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad”, agregó.

“El querer justificarse con las palabras siguientes lo evidencia todavía más porque ahí están los dichos, no están sacados de contexto, ahí está lo que dijo, él mismo ya que lo soltó intentó enmendar la plana, pero solamente se evidenció mucho más”, comentó la dirigente del PRI Sinaloa.

Gárate Valenzuela afirmó que madres y padres de familia los han contactado para expresar su descontento con las declaraciones, asegurando que el Gobierno de Rocha Moya no ha contribuido en apoyar a las personas con discapacidad ni en sensibilizar a la población en estas temáticas.

“Alba Mara, de Elota, así lo dijo: por favor, mencionen en la rueda de prensa que tienen, yo tengo un hijo con Síndrome de Down y tener un hijo con discapacidad no es feo, es la bendición más grande que Dios me ha dado, aunque existan grandes deudas, aunque este Gobierno no ha hecho absolutamente nada para apoyar a las personas con discapacidad”, aseguró.

“No hay nada, nada de este Gobierno que contribuya de una manera transversal a eliminar estas cosas, tiene que distinguir el Gobierno, tiene que escuchar a su equipo para que no confunda el tema de los derechos humanos con los problemas de salud pública”.