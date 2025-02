$!Expulsa PAN Sinaloa a Luis Ángel Solano Guatimea; se une al Partido Verde Ecologista

Aseveró que esto no supone una pérdida importante para el partido albiazul, ya que Guatimea no tenía demasiada influencia dentro de la estructura panista.

“La verdad es una lástima esta decisión de él, creo que va en perjuicio de él, el PAN sigue sumando, sigue afiliando, el PAN está en un ánimo muy bueno de la gente, nosotros lo percibimos, estamos comportándonos como una oposición responsable donde señalamos lo que tengamos que señalar.

“Esta decisión de Guatimea, el peso va a caer sobre él. Definitivamente no es una pérdida fuerte, el PAN está fuerte en su militancia, sabemos que los liderazgos que se tienen al interior del PAN, y la verdad que el PAN continúa con él, sin él o a pesar de él”, declaró González Flores.

El Legislador descartó que esto dé paso a una serie de renuncias o expulsiones, ya que la militancia del PAN no se conforma de bloques en torno a personajes.

“Definitivamente no se prevé ninguna desbandada en ningún sentido, y lo digo con todas sus letras, el ex Secretario General no tiene un poder de arrastre hacia el interior del panismo, la militancia en el PAN es completamente individual y no es de bloques, que no se confunda, aquí no somos borregos para que nos lleven a otro partido como se lo llevaron a él por conveniencias personales.

“Yo sigo firme con el PAN, está demostrado aquí en el curul, ya fui Regidor, estoy muy contento de haber transitado en el PAN, aún en estos momentos difíciles que vive la vida democrática del País. No puede haber mejor momento para estar en una oposición que este”, manifestó el Diputado local del PAN.

De parte del Partido Verde, el Diputado de esta facción en el Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela Sánchez, apuntó que es un indicio de que la facción se ha fortalecido en el estado y por ello logra adherir nuevos perfiles.

“Él viene a sumar esa parte, a mí se me hace bien, no es la primera decisión que viene, pues a lo mejor ahí vienen algunas otras.

“El partido está generando un atractivo, supongo yo, se estpa generando un atractivo para ser un parido político que sume actores políticos”, dijo.

Subrayó que la incorporación de Solano Guatimea a las filas del Verde no conlleva que este asumirá algún cargo apenas llegue, sino que debe colaborar en la consolidación y fortalecimiento de la estructura partidista.

“Él que venga a trabajar, es lo que tiene que hacer, venirse a sumar a trabajar y aquí nosotros estamos haciendo lo correspondiente, si no suma a trabajar la misma población lo va a expulsar.

“No nomás porque se sume al partido ya tiene la garantía de que ya tiene todo garantizado para sus puestos de trabajo”, advirtió el Diputado Valenzuela Sánchez.