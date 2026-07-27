Extenderán hasta diciembre el programa ‘Ponte al Corriente 2026’ para regularizar adeudos vehiculares

El Gobierno del Estado de Sinaloa extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia del programa “Ponte al Corriente 2026”, mediante el cual los propietarios de vehículos particulares y de servicio público estatal pueden regularizar adeudos por canje de placas y revalidación anual con un pago único de 6 mil pesos.

La ampliación del programa quedó establecida en un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, con el objetivo de que más contribuyentes tengan oportunidad de acceder al estímulo fiscal.

El beneficio aplica para vehículos modelo 2022 y anteriores que presenten adeudos por derechos de canje de placas y revalidación anual de la tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo.

De acuerdo con el acuerdo, al realizar el pago único de 6 mil pesos se condonan los adeudos generados por esos conceptos correspondientes a ejercicios fiscales vencidos hasta 2026, incluyendo actualización, el 10 por ciento proeducación y demás accesorios aplicables.

El estímulo se otorga por cada vehículo, por lo que los propietarios con más de una unidad podrán acceder al beneficio de manera individual, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Los contribuyentes con adeudos por canje de placas y revalidación deberán realizar el trámite en las oficinas recaudadoras del Gobierno del Estado.

Quienes únicamente adeuden la revalidación también podrán efectuar el pago mediante el portal oficial del Gobierno del Estado o en los centros autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas.

El acuerdo también establece que no habrá devolución de pagos efectuados antes de la entrada en vigor de esta ampliación y precisa que, en caso de que el vehículo requiera trámites como cambio de propietario, baja, alta o la revalidación de permisos para transporte público, estos deberán realizarse por separado ante la Dirección de Vialidad y Transportes, cubriendo los derechos correspondientes.

La extensión del programa estará vigente del 3 de agosto al 31 de diciembre de 2026.