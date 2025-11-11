Extiende Congreso del Estado condolencias por fallecimiento de Leobardo Alcántara

El Congreso del Estado de Sinaloa expresó este martes su pesar por el fallecimiento de Leobardo Alcántara Martínez, quien formó parte de la LXI Legislatura local y posteriormente de la LXV Legislatura federal, reconociendo su trayectoria política y su trabajo en favor del pueblo sinaloense.

Durante la sesión ordinaria, el Presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, tomó la palabra para enviar un mensaje de condolencia en nombre de la 65 Legislatura a los familiares, amigos y compañeros del ex Legislador.

Recordó que Alcántara Martínez, fallecido el pasado domingo, se distinguió por su participación activa en temas de interés social y por mantener una postura cercana a las necesidades de las comunidades del Estado.

El Congreso dedicó un minuto de silencio en su memoria, como muestra de respeto hacia quien contribuyó en distintos momentos de su carrera a la discusión y creación de leyes orientadas al bienestar de la población.

Leobardo Alcántara Martínez fue una figura conocida dentro del ámbito político de Sinaloa, que falleció el 10 de noviembre en Ciudad de México a los 47 años por un derrame cerebral.

Fue un operador relevante del Partido del Trabajo que fungió como líder del partido en Sinaloa por más de 10 años.

El mensaje del Poder Legislativo concluyó con un llamado a reconocer la aportación de Alcántara Martínez a la vida pública del Estado, así como con el deseo de pronta resignación para sus seres queridos ante esta pérdida.