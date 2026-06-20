Extiende PAN Sinaloa registro de ciudadanos aspirantes a candidaturas rumbo a 2027

El Partido Acción Nacional en Sinaloa informó que decidió ampliar su proceso interno de registro para aspirantes a candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, con el objetivo de permitir que más ciudadanos interesados puedan participar.

La presidenta estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, informó que la decisión responde a la alta participación y al interés manifestado por mujeres y hombres que buscan involucrarse en la vida política del estado.

“La respuesta ha sido muy positiva, cada vez más mujeres y hombres de bien se están sumando levantando la mano para cambiar el rumbo de Sinaloa y México; en Acción Nacional queremos que nadie se quede fuera de esta oportunidad”, expresó.

Barajas Cortés señaló que la determinación fue anunciada por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, como parte de la estrategia de apertura del PAN hacia la ciudadanía.

La dirigente estatal reiteró que Acción Nacional mantiene abiertas sus candidaturas para perfiles externos al partido.

“Hoy más que nunca necesitamos ciudadanos comprometidos que den un paso al frente y se sumen a la construcción de un mejor futuro para todas y todos, es tiempo de unidad para sacar a Morena del poder”, indicó.

La plataforma de registro permanecerá habilitada por tiempo indefinido, aunque el partido no precisó una nueva fecha de cierre para el proceso.