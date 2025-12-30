Extiende SADER plazo para la expedición de Permisos Únicos de Siembra en Sinaloa hasta el 20 de enero

En un esfuerzo por garantizar que los agricultores sinaloenses no pierdan el acceso a los apoyos gubernamentales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció una prórroga para la expedición de los Permisos Únicos de Siembra, extendiendo la fecha límite hasta el 20 de enero del 2026.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, Ismael Bello Esquivel, detalló que esta medida responde a una solicitud formal realizada por el gobierno estatal ante la alta demanda y la necesidad de que los productores regularicen su documentación para el ciclo otoño-invierno 2025-2026.

Originalmente, el periodo para obtener este documento estaba pactado para concluir este 31 de diciembre, pero la respuesta positiva de la SADER otorga ahora un margen de maniobra adicional para el sector.

Bello Esquivel enfatizó que contar con el PUS no es un simple trámite, sino que es la llave de acceso a una serie de beneficios tanto federales como estatales.

Entre estos apoyos se encuentra el programas de fertilizantes, incentivos económicos para cultivos estratégicos como el maíz y el trigo y otros programas de complemento económico para el sector agropecuario.

La urgencia de esta ampliación surge debido a que, tras las recientes temporadas de lluvias, una gran cantidad de productores aprovecharon la humedad del suelo para iniciar sus siembras, pero aún no han podido poner en orden su situación administrativa, ya que con este nuevo plazo, el Gobierno del Estado busca que nadie se quede fuera de los esquemas de apoyo por falta de regularización.

Para el productor, el Permiso Único de Siembra funciona como el pasaporte oficial de su tierra porque sin el documento vigente, cualquier intento de cruzar la frontera hacia los beneficios y subsidios del gobierno se vuelve imposible.