El Gobierno de Sinaloa facturó 302 mil 006 pesos por los servicios de producción y transmisión en vivo de las Fiestas Patrias de 2025, una celebración cuyo programa masivo fue cancelado debido a la crisis de seguridad y que finalmente se limitó al Grito de Independencia encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El comprobante fiscal, emitido el 7 de octubre de 2025 por Pedro Villarreal Uribe, bajo el nombre comercial Vpro Visual Creative, establece un cobro de 260 mil 350 pesos antes de impuestos, más 41 mil 656 pesos de IVA, para un total de 302 mil 006 pesos.

En la descripción del servicio se señala: “Servicios para la producción y transmisión en vivo de las actividades cívicas y culturales del evento del 15 de Septiembre con motivo de ‘Las Fiestas Patrias 2025’”. También se especifica que el servicio correspondió a televisión por circuito cerrado.

Sin embargo, la transmisión del acto oficial disponible en el canal de YouTube tuvo una duración de 17 minutos con 15 segundos y mostró únicamente la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por el Gobernador. Los primero 9 minutos con 11 segundos de la transmisión constan de una cortinilla a la espera del inicio del grito, por lo que de transmisión real constaron los 8 minutos restantes.