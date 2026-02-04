Falla eléctrica afecta a algunas zonas de Culiacán; CFE restablece el servicio

La Comisión Federal de Electricidad informó sobre una interrupción en el suministro de energía eléctrica que afectó este miércoles 4 de febrero a algunas zonas de Culiacán.

De acuerdo con la paraestatal, la afectación ocurrió a las 17:31 horas y alcanzó a usuarios de distintas regiones de la capital sinaloense.

El servicio, indicó, fue restablecido en su totalidad a las 18:03 horas.

La CFE señaló que personal operativo se mantiene al pendiente ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse, a fin de garantizar la continuidad del suministro eléctrico.