Falla en equipo de bombeo deja sin agua a colonias del surponiente de Culiacán

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que esta madrugada se registró una falla en uno de los equipos de bombeo, lo que provocó afectaciones en el suministro de agua potable en colonias del sector surponiente de la ciudad.

De acuerdo con el organismo, personal especializado trabaja desde las primeras horas del día en la reparación del sistema con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible.

Mientras tanto, la JAPAC exhortó a la ciudadanía a utilizar el agua únicamente para actividades esenciales, como medida preventiva para evitar desabasto prolongado.

Entre las colonias que presentan afectaciones se encuentran Felipe Ángeles, Domingo Rubí, López Mateos, Nakayama, Finisterra, Miravalle y Villa Colonial. Además, durante el transcurso del día podrían verse impactados los sectores Aeropuerto, Bachigualato, Las Estancias, Barrancos, Prados, Urbivillas, Vinoramas, Lázaro Cárdenas, Huizaches, 10 de Mayo, Alturas del Sur y Mezquitillo.

La paramunicipal agradeció la comprensión de los usuarios e invitó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales. Para cualquier duda o reporte, puso a disposición las líneas de atención Aquatel 073 y WhatsApp 6671000406.