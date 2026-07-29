Falla en portal del Periódico Oficial limita acceso a publicaciones del Gobierno de Sinaloa

El portal del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa permanece fuera de servicio la mañana de este miércoles 29 de julio, luego de que desde al menos la mañana del martes 28 no fuera posible acceder al sitio.

Al intentar ingresar a la página, el sistema no carga su contenido, lo que impide la consulta de las publicaciones oficiales emitidas por el Gobierno del Estado.

La página arroja la leyenda “Error al establecer una conexión con la base de datos”, al intentar acceder a ella desde distintos navegadores, por lo que el problema no corresponde a un navegador en específico, sino que es una falla generalizada.

El Periódico Oficial constituye el medio de difusión oficial del Gobierno de Sinaloa, donde se publican leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, convocatorias, licitaciones, nombramientos y otros actos administrativos y jurídicos que requieren publicidad para surtir efectos legales.

La falta de acceso al portal limita temporalmente la consulta de estos documentos por parte de ciudadanos, abogados, empresas, investigadores, medios de comunicación y dependencias públicas que recurren al sitio para conocer disposiciones vigentes y publicaciones de carácter oficial.

Hasta la mañana de este miércoles, el portal continuaba sin restablecer su funcionamiento y ninguna autoridad estatal había informado públicamente sobre las causas de la interrupción del servicio ni sobre el tiempo estimado para su restablecimiento.